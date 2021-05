Bianca Berlinguer ha inviato un messaggio a Mauro Corona, oramai presenza fissa di Dritto e Rovescio di Paolo del Debbio su Rete 4. La conduttrice di “Carta bianca” è intervenuta a sorpresa con un video sorprendendo lo scrittore montanaro. Vediamo le parole di Bianca Berlinguer nel video messaggio.

Bianca Berlinguer a Mauro Corona: “perdono il tuo tradimento”

Pace fatta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona? Durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la giornalista e conduttrice ha fatto una sorpresa allo scrittore inviando un video messaggio.

“Ciao Mauro, mi hai tradito” esordisce così la conduttrice di Carta Bianca nel messaggio inviato a Corona aggiungendo poi:

Sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4, però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore ed è avvenuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici sempre tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due.

Le parole di Bianca Berlinguer sono state apprezzato moltissimo dallo scrittore, alpinista e scultore italiano che ha reagito dicendo: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”.

Una scelta molto forte quella della Berlinguer che, nel suo video messaggio, è andata controcorrente “tradendo” in un certo senso la Rai e il direttore Franco Di Mare che ha espulso dal programma #Cartabianca lo scrittore montanaro nonostante la contrarietà della conduttrice.

Cosa è successo tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer?

Bianca Berlinguer e Mauro Corona avevano discusso duramente durante una puntata di Cartabianca. Lo scrittore si era infuriato con la giornalista e conduttrice dandole della gallina: “se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

La Berlinguer aveva prontamente reagito dicendogli: “non si permetta di dirmi gallina. Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”. E Corona ha concluso l’intervento salutando in maniera un po’ brusca: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!”

Ecco l’intervento di Mauro Corona di ieri sera a Dritto e Rovescio: