Dreams and Realities – La Forza dei Sogni è la nuova soap turca disponibile su Mediaset Infinity a partire da domani, lunedì 29 gennaio. Ogni giorno – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma sarà reso disponibile un nuovo episodio della nuova soap con Özge Gürel. Cosa accadrà nelle prime puntate della romantic comedy a tinte thriller, n onda nella settimana dal 29 gennaio al 3 febbraio? Scopriamolo insieme.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 3 febbraio

I primi episodi della nuova serie turca saranno incentrati sulle protagoniste e sulle loro ambizioni. Dicle, Güneş, Setenay e Melike sono quattro giovani donne in carriera che provengono dai quartieri medio-bassi di Instanbul, e custodiscono grandi sogni da realizzare. Dicli festeggerà presto il suo nuovo impiego, mentre Güneş affronterà il suo primo giorno al lavoro. Setenay nel frattempo cercherà di concretizzare al meglio il matrimonio dei suoi sogni con Emre. Tutto sembrerà andare secondo le loro più rosee aspettative, ma una spiacevole sorpresa sarà in agguato.

Spoiler Dreams and Realities – La Forza dei Sogni

La determinazione di Setenay a voler realizzare un matrimonio da favola sembrerà scontrarsi con una improvvisa apatia del partner, che apparirà sempre più demotivato. Nel frattempo alcuni atteggiamenti sospetti di Meryem in ufficio finiranno per insospettire Melike.

Arriverà il giorno del matrimonio di Setenay. Mentre al lavoro per Güneş arriveranno delle nuove notizie, Meryem si ritroverà a dover gestire una situazione delicata. Come reagirà la giovane donna?

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 3 febbraio

La prima improvvisa svolta arriverà con la notizia della morte di Meryen, che giungerà come un fulmine a ciel sereno spingendo le altre quattro ragazze a chiedersi se si conoscono davvero tra loro. Ognuna di loro reagirà alla tragica notizia in maniera diversa, anche se tutte si troveranno costrette a convivere con una coscienza tormentata.

Avranno fatto abbastanza per aiutare Meryen? La domanda inizierà a martellare in testa a ognuna di loro, fino a quando Melike non deciderà di intervenire.

Tuttavia inizierà per ognuna delle protagoniste un percorso tortuoso, fatto di gioie e delusioni, sorprese e segreti. La tensione si farà via via più alta quando le giovani donne decideranno di unire le loro forze per indagare sulla misteriosa scomparsa dell’amica.

Meryen si sarà davvero suicidata? Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni Dreams and Realities – La Forza dei Sogni. Nel frattempo ecco un’anticipazione della soap turca che promette di conquistare il cuore di moltissimi fans.