Dreams and Realities – La Forza dei Sogni è la nuova soap turca disponibile online su Mediaset Infinity da lunedì 29 gennaio. Ogni giorno a mezzanotte – dal lunedì al venerdì – sulla piattaforma viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand della nuova soap con Özge Gürel. Dopo la prima settimana in cui abbiamo assistito alle riflessioni di Gunes sul fatto che l’amica non si sia affatto suicidata, si fa sempre più strada il desiderio di scoprire cosa sia accaduto veramente a Meryem. Cosa accadrà nelle puntate settimanali dall’11 al 17 febbraio? Scopriamolo insieme.

Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, trame al 17 febbraio

Dicle e Firat decidono di dare una risposta alla domanda “cosa è successo davvero a Meryem?” e si mettono alla ricerca della persona che pensano possa essere entrata nella casa della ragazza. Ma il destino sembra accanirsi contro di loro. Dicle si ritrova infatti a fare i conti con una situazione complicata a causa delle sue carte di credito. La produttrice di insegne non vuole più avere dei segreti, e anche ciò che accade a Güneş non può fermare le sue ricerche su Meryem.

Spoiler Dreams and Realities – La Forza dei Sogni: nuovo indizio sulla morte di Meryem?

Güneş si trova ad affrontare una questione legata a sua mamma e trova l’aiuto da Alaz. Nel frattempo un nuovo indizio sembra poter svelare qualcosa di più sulla morte di Meryem. Güneş è determinata a seguirlo.

La nuova prova importante potrebbe davvero dare delle risposte sulla morte di Meryem, e Güneş spera di poter trovare qualche altro indizio che la aiuti a scoprire la verità e diminuire i suoi sensi di colpa per quanto accaduto all’amica.

Mentre Sergen e Dicle partecipano a un evento, la famiglia di Setenay fa pressioni su Emre.

Già da qualche giorno abbiamo assistito a un “riavvicinamento” tra Setenay ed Emre. I due decidono di sposarsi in segreto. Assisteremo finalmente al fatidico “sì”? È ancora presto per dirlo.

Lo scopriremo tra qualche giorno, con le nuove anticipazioni Dreams and Realities – La Forza dei Sogni. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre soap preferite.