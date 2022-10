Dopo il grande successo della prima stagione, torna “Drag Race Italia”. Riparte la super gara con le artiste del travestimento a suon di ciglia finte, unghie glitterate, costumi di paillettes e molto altro ancora. Otto imperdibili puntate in onda su Discovery+ (costa 3,99 euro al mese, ridotti a 1,99 euro con la pubblicità).

Drag Race Italia: seconda stagione con Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini: quando e dove vederlo

Dal 20 ottobre 2022 su Discovery+ arriva la seconda edizione di “Drag Race Italia”, la gara che vede sfidarsi nell’arte del travestimento dieci drag queen. In giuria, come l’anno scorso, troveremo l’influencer e conduttore Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla e l’attrice Chiara Francini.

Il format

Il programma è basato sul format dello statunitense RuPaul’s Drag Race. Come nella versione originale, le concorrenti devono mostrare le loro doti d’intrattenitrici cimentandosi in varie sfide. Ogni settimana le loro performance vengono valutate da vari giudici: tra essi quelli fissi sono la drag queen nonché presentatrice Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi, mentre i giudici ospiti variano ogni settimana. Al termine dell’episodio una concorrente viene eliminata; tra le ultime rimaste verrà scelta e incoronata Italia’s Next Drag Superstar, che riceverà una serie di premi.

La Giuria di Drag Race Italia

Priscilla, drag queen italiana attiva principalmente in Grecia, nel 2007 ha vinto il concorso Miss Drag Queen Italia in rappresentanza della Campania. Successivamente si è trasferita sull’isola di Mykonos per continuare la sua carriera. Sempre in Grecia, nel 2017, ha partecipato alla quinta edizione di Ellada Echeis Talento, versione greca del programma Got Talent.

Chiara Francini, attrice di cinema e teatro, scrittrice e conduttrice televisiva italiana, ha recitato in molti film, serie tra cui Maschi contro femmine e La peggior settimana della mia vita.

Tommaso Zorzi, influencer, conduttore e personaggio televisivo italiano. È salito alla ribalta con la partecipazioni a programmi come #Riccanza, Dance Dance Dance e Pechino Express. Ha riscosso notorietà nazionale con la vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Partecipanti a Drag Race Italia 2022

Quest’anno a sfidarsi durante l’edizione di “Drag Race Italia 2022” per il titolo di Italia’s Next Drag Superstar saranno: Aura Eternal, Gioffré, La Diamond, La Petite Noire, Narciso, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, Skandalove, Tanissa Yoncè.