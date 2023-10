La nuova attesissima terza stagione di Drag Race Italia 2023 al via su Paramount+. Il reality trasmesso da Paramount Plus è pronto a stupire ancora una volta con la competizione tra drag queen pronte a sfidarsi per la vittoria finale. Scopriamo le anticipazioni, la giuria e gli ospiti della prima puntata di stasera, venerdì 13 ottobre 2023!

Drag Race Italia 2023, la nuova edizione su Paramount +: ospiti della prima puntata

Venerdì 13 ottobre 2023 inizia la terza stagione di Drag Race Italia 2023, il reality show trasmesso da Paramount + con protagoniste le drag queen. Le nuove puntate dell’attesissima stagione saranno disponibili sulla piattaforma di servizio di streaming statunitense gestito da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global. Format vincente non si cambia! Il reality show più popolare della storia della tv torna con la versione italiana e 13 concorrenti queen. Durante ogni puntata assisteremo ad una serie di sfide che vedranno le drag mettersi alla prova con il loro carisma, coraggio e talento, ma solo una sarà la vincitrice di Italia’s Next Drag Superstar.

A condurre il programma Priscilla, mentre in giuria troveremo: Chiara Francini e le new entry Paola Iezzi del duo Paola & Chiara e Paolo Camilli. Oltre alla giuria ufficiale durante la prima puntata ci saranno tantissimi ospiti di eccezione che si caleranno nel ruolo di giudice. Tra gli ospiti segnaliamo:

Tiziano Ferro, Ciro Immobile, Rosa Chemical, Alessandra Mastronardi, Melissa Satta, Chiara Iezzi, M¥SS KETA, Jessica Melena, Veronica Peparini, Andreas Muller, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Filippo Timi, Anna Dello Russo, “Papà per Scelta”, Francesco Cicconetti – “Mehts”, Lorenzo Balducci ed Edoardo Zaggia.

Drag Race Italia 2023, concorrenti della nuova edizione

Ma chi sono le concorrenti della terza edizione di Drag Race Italia 2023? Ecco i nomi delle 13 queen pronte a sfidarsi per il titolo di Italia’s Next Drag Superstar. In gara ci sono: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore e Melissa Bianchini. E ancora: Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja.

La versione italiana di RuPaul’s Drag Race è prodotta in Italia da Ballandi con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come produttori esecutivi per World of Wonder.