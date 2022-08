Tutto pronto per il fischio di inizio che darà il via al prossimo campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Di seguito vediamo come vedere la prossima stagione della Serie A, ed i prezzi dei vari abbonamenti.

Dove vedere la Serie A 2022-2023: i costi

La programmazione tv della prossima stagione calcistica è stata definita. Tutto era legato alla fumata bianca dell’accordo tra Tim e Dazn sulla fine dell’esclusiva dell’app dell’azienda britannica su Timvision. L’intesa ha sbloccato la situazione consentendo a Dazn di accordarsi con Sky. I contenuti di Dazn saranno visibili anche sul menù di Sky Q e sul canale satellitare al 214 di Sky. Servirà, però, l’abbonamento sia a Sky sia a Dazn. E, nel secondo caso, per beneficiare della visione sul satellite, sarà necessario pagare 5 euro in più a Dazn.

Serie A su DAZN

Partiamo con Dazn, che ha ufficializzato i due pacchetti, standard e plus. Nel primo caso si tratta di un abbonamento da 29.99 euro al mese, con la possibilità di registrare fino a due dispositivi, ma che siano connessi però presso la stessa rete internet. L’abbonamento plus con un prezzo da 39.99 euro al mese, permette di registrare fino a sei dispositivi differenti, e con la possibilità per due di essi di connettersi allo stesso account da reti internet diverse, anche non delle stessa casa. Nell’abbonamento Dazn, oltre alla Serie A, vi sono anche MMA, NFL, il ciclismo, gli sport motoristici e molto altro ancora. L’app è visibile su smart tv, pc, smartphone e tablet, sia da Android quanto da iOS. Nel caso in cui voleste vedere Dazn in vacanza.

Serie A su SKY

Su Sky, saranno visibili solo tre partite in co-esclusiva con Dazn. In questo caso è attiva la promozione Sky Tv + Sky Calcio, dal costo di 19.90 euro al mese per i primi 18 mesi (poi il prezzo salirà a 30 euro), e che permetterà di vedere la Serie A ma anche Serie B, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, oltre a Sky Tv per vedere show e serie tv. L’accordo raggiunto recentemente permetterà la visione dell’app Dazn su Sky Q, ma serviranno due abbonamenti differenti.

Serie A su TIM-Vision

Passiamo a TIM-Vision e nel dettaglio del pacchetto Calcio e Sport, che se attivato ora si pagherà solo dal prossimo uno settembre. Il costo è di 19.99 euro al mese per i primi 12 mesi, e nel pacchetto si potrà avere l’intrattenimento di TimVision, le partite di DAZN, Infinity+ con film, Serie TV e la UEFA Champions League, nonché il TimVision Box. Si tratta senza dubbio di un’ottima offerta soprattutto per gli amanti del calcio, visto che oltre alla Serie A si avrà anche la possibilità di vedere la Champions.

Serie A su NOW

Per l’offerta di NOW, una promo Sport che comprende il calcio e lo sport a firma Sky, quindi Serie A, Champions League, Serie B, motori, tennis e calcio europeo, al prezzo di soli 9.99 euro fino al 17 agosto: dal secondo mese il rinnovo scatterà a 14.99 euro per ogni mese, ma con la possibilità di disattivare in ogni momento, almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Dove vedere la Serie A: l’offerta più conveniente

Quattro sono le possibilità per seguire il prossimo campionato di Serie A 2022-2023. Di seguito sono elencati i costi dei singoli abbonamenti: