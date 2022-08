A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A 2022-2023, è stato raggiunto un accordo tra Dazn e Tim per la trasmissione delle partite. Il prossimo campionato di Calcio quindi sarà visibile su più piattaforme. L’accordo raggiunto tra Tim e Dazn è stato annunciato con un comunicato stampa ufficiale.

Serie A: tutte le partite anche su Sky. Dazn e Tim raggiunto l’accordo

Nel comunicato ufficiale firmato da Tim e Dazn si legge quanto segue: «Nell’ambito del rapporto strategico in essere Dazn e Tim hanno ridisegnato l’accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi e delle partite della serie A con l’obiettivo di rendere il massimo campionato italiano, e lo sport, ancora più accessibili. I tifosi potranno continuare a seguire le partite su TimVision ma la nuova strategia di mercato apre le porte agli altri player, portando ulteriori benefici per i consumatori che avranno la possibilità di fruire dei contenuti su diverse piattaforme e dispositivi connessi».

Riassumendo, si modifica quella che era l’esclusiva pattuita nel 2021. In questo modo, l’app di Dazn può essere utilizzata attraverso altri set top box e non solo con TimVision. Per la chiusura definitiva dell’accordo servirà l’ok anche da parte di Sky, che potrebbe arrivare in giornata, o comunque nei prossimi giorni.

L’app di Dazn anche su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky

L’intesa tra Dazn e Sky dovrebbe portare anche l’app di Dazn su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. Per guardare la Serie A servirà quindi un unico decoder, sempre abbonandosi a Dazn. L’intesa potrebbe inoltre favorire la Lega di Serie A, pronta a offrire il pacchetto pay degli highlights.

L’accordo tra Tim e Dazn, prevede in uno sconto rispetto alla cifra (340 milioni di euro più altre fee per arrivare a 410 milioni di euro all’anno) che, anche se non confermata, dovrebbe essere di 90-100 milioni con la perdita dell’esclusiva. Il player principale resterebbe Dazn, avendo acquistato i diritti per tutte le 380 partite di Serie A fino al giugno 2024: sette in esclusiva e tre in coesclusiva con Sky.

Le dichiarazione di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia e Pietro Labriola, Ceo di Tim

Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia, spiega che «La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim permetterà l’ulteriore ampliamento delle modalità di accesso per gli utenti e continuare a perseguire la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi in modo semplice, flessibile e innovativo».

«Grazie a questo accordo, i costi dei contenuti del calcio potranno essere sostenuti da più piattaforme e si potrà raggiungere un sistema economicamente più sostenibile — le parole di Pietro Labriola, Ceo di Tim —. I clienti di Tim potranno continuare a seguire le partite del campionato di Serie A TIM attraverso TimVision, la piattaforma streaming più ricca sul mercato italiano e che offre la possibilità di vedere i contenuti di DAZN anche su digitale terrestre».