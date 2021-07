Wimbledon, Berrettini in finale: orari e dove vedere in tv e streaming: Sky, SuperTennis

Domani 11 luglio 2021, gli occhi del mondo sono tutti puntati sull’Italia e sul tricolore. Si tingono d’azzurro, infatti, due attesissimi appuntamenti sportivi: la finale di tennis a Wimbledon tra Berrettini e Djokovic e la finale degli Europei di calcio a Londra tra l’Italia e l’Inghilterra. Per la prima volta nella storia un tennista italiano, Matteo Berrettini, arriva in finale di questo prestigioso torneo internazionale di Wimbledon. Berrettini entra così nella storia del tennis mondiale. Ma vediamo quando si terrà l’evento, a che ora e dove vederlo in tv e streaming.

Dove vedere la finale di Wimbledon: quando in tv e come vederla in streaming

Un appuntamento che gli italiani non vorranno perdersi assolutamente. Domenica 11 luglio 2021 alle ore 15.00 (ora italiana) la finale del torneo di Wimbledon sarà trasmessa in diretta esclusiva HD su:

Sky Sport Tennis (205)

Sky Sport 1

Sky Wimbledon 1

In chiaro su TV8

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta streaming su NOW e grazie a Sky Go anche sui proprio dispositivi mobile.

Finale di Wimbledon in chiaro su SuperTennis, ma in differita

La finalissima tra Berrettini e Djokovic sarà trasmessa anche in differita serale (in chiaro) sul canale Supertennis, disponibile al numero 64 del digitale terrestre, e sul canale 212 della piattaforma Sky.

Matteo Berrettini alla finale di Wimbledon: entra nella storia

Nei 134 anni di storia del prestigioso torneo di Wimbledon, mai un italiano aveva raggiunto la finale. 61 anni fa Nicola Pietrangeli si era fermato alla semifinale. Matteo Berrettini fino a pochi giorni fa era il tennista numero 9 al mondo. Salirà ora almeno al numero 8 del ranking ATP. In caso di vittoria, potrebbe raggiungere la posizione numero 7.

Chi è Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile 1996. Venne introdotto nel tennis dal fratello Jacopo anch’egli tennista. Nella sua carriera sportiva Berrettini ha conquistato a piccoli passi tantissimi traguardi. Dal suo esordio nel 2013 fino ad oggi, che si trova a un passo dal trofeo più prestigioso per un tennista, Berrettini ha gareggiato con i più grandi del mondo del tennis. Tanti i primati, tra cui quello di essere il tennista italiano che ha vinto la più lunga serie (11) di incontri consecutivi su erba.

Domani anche la finale degli Europei

Vi ricordiamo che quella di Berrettini non è l’unica finale azzurra di domani. Alle ore 21.00 in diretta tv ci sarà la finale degli Europei di calcio Italia Inghilterra. Il match Italia Inghilterra sarà trasmesso su Rai 1 e Sky.