Fra i tanti (ed amati) programmi televisivi che tornano in onda in questo primissimo scorcio d’autunno, c’è anche Dottori in Corsia. Il docu-reality, che mostra e monitora casi medici riguardanti piccoli pazienti ricoverati o in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, è una delle trasmissioni di punta della seconda serata di Rai Tre ed è ormai giunto alla sua sesta edizione.

La grande novità di quest’anno è il cambio di conduttrice, in quanto Eleonora Daniele sostituirà Federica Sciarelli, presente nelle passate stagioni. Scopriamo di più e vediamo quando e dove vedere Dottori in Corsia 6.

Dottori in Corsia 6: Eleonora Daniele sostituisce Federica Sciarelli

Dottori in Corsia è un docu-reality insolito, diverso dagli altri sia per la location in cui si svolge che per la tematica trattata. Girato all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma, ha per protagonisti i piccoli che, affetti da patologie, usufruiscono delle cure del personale medico ed infermieristico della struttura, una delle migliori d’Europa. La trasmissione accompagna alcuni di questi bimbi lungo il percorso che, ci si augura, porterà alla guarigione.

Al timone di Dottori in Corsia c’era Federica Sciarelli, ma quest’anno la nota giornalista, da anni padrona di casa a Chi l’ha visto?, ha deciso di non rinnovare l’impegno con il reality. Al suo posto c’è Eleonora Daniele, che così porta a quota tre le attuali occupazioni professionali, tutte in Rai, in quanto conduce anche Storie italiane e lo spin-off Storie di sera.

La Daniele, intervistata qualche settimana fa dal settimanale Nuovo, ha accettato con entusiasmo la proposta di approdare a Dottori in Corsia, in quanto da sempre interessata alle delicate problematiche affrontate nel programma. E poi, a quanto pare, il troppo lavoro non la spaventa affatto!

Dove e quando vederlo

Dottori in Corsia riaprirà i battenti a partire da Lunedì 25 Settembre sempre su Rai Tre in seconda serata.