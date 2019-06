Marco Marra torna su Rai3 con una nuova puntata de “La Mia Passione“, il programma di interviste. Questa settimana a raccontarsi a cuore aperto è la camaleontica Donatella Rettore. Ecco tutte le anticipazioni.

La Mia Passione su Rai3: ospite Donatella Rettore

Sabato 29 giugno 2019 alle ore 20.30 su Rai3 torna l’appuntamento con “La mia Passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra. Ospite della quarta puntata Donatella Rettore, l’artista che quest’anno celebra 40 anni di carriera.

Una carriera fatta di grandissimi successi: da “Kobra” a “Lamette” fino a “Splendido Splendente”. Donatella Rettore, o semplicemente Rettore, ha segnato la storia della musica degli anni ’80 diventandone una indiscussa regina. La sua carriera comincia nei primi anni settanta: parte proprio da lì il racconto di Donatella che prima di conquistare l’Italia ha avuto successo in Europa.

“La Germania è stata la mia culla. Mi chiamavano Donatella e da lì in tutto il mondo. In Italia invece come ho scelto Rettore è cominciato il successo” racconta l’artista in un’intervista rilasciata a Leggo.it. All’inizio della sua carriera, infatti, non veniva molto considerata in Italia:

“non mi volevano, dicevano che ero una buzzicona. Gli italiani guardano le apparenze. Me lo disse anche Lucio Battisti quando lo incontrai all’estero. Era il 1978 e lui da anni non andava più nella tv italiana. Gli chiesi perché? E lui: ‘Mi guardano il foulard, come porto i capelli, se ho la pancia. Non faccio più neanche i concerti’. Ha fatto pure il disco dal titolo L’Apparenza“.

Poi il successo è arrivato anche in Italia dove ha conquistato le classifiche con alcune canzoni considerate ancora oggi delle hit.

Donatella Rettore contro Fabio Fazio: “sono arrabbiata con lui”

Non solo, durante la lunga intervista Donatella Rettore si è soffermata a raccontare anche delle sue esperienze televisive come concorrente a Tale e Quale Show su Rai1 e come coach nella seconda edizione di “Ora o mai più“. Nonostante il successo riscontrato a Tale e Quale Show la cantante non è stata poi molto ricercata. “Sono sempre andata molto all’estero, ma da sei mesi non mi chiamano più. È terribile. Niente” ha rivelato a Leggo.it.

Non solo, la cantante ha lanciato anche una bella frecciata a Fabio Fazio:

“a Quelli che il calcio mi invitava sempre come tifosa dell’Hellas Verona, a Che Tempo che Fa invece non mi ha mai chiamato. Neanche col disco nuovo, e io ci sarei andata gratis. Sono arrabbiata con lui. Evidentemente mi considera un’artista solo se si parla di calcio. Tutte le settimane ero lì e ho fatto anche la sigla del Processo del Lunedì, voluta dal grande Aldo Biscardi“.