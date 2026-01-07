Don Matteo 15 è pronto a tornare in dieci prime serate. In questa stagione vedremo una crisi di vocazione di Don Massimo e il Maresciallo Cecchini che rischia di andare in pensione. Scopriamo insieme la trama, le new entry e quando andranno in onda in tv le nuove puntate.

Don Matteo 15: trama della nuova stagione e quando in tv

Che cosa è la vocazione? Questa è una delle domande su cui ruota tutta la quindicesima stagione di Don Matteo 15. La fiction, una delle più longeve della tv, andrà in onda con la prima puntata giovedì 8 gennaio 2026 in prima serata su Rai1.

Ma qual è la trama delle dieci puntate? Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. Dopo aver incontrato una 16enne in difficoltà, avrà dei dubbi, non di fede, ma su come agire per aiutarla e come porgersi nei confronti degli altri.

Parallelamente, il Maresciallo Cecchini rischia di andare in pensione sostituito da una giovane marescialla, la new entry Caterina Provvedi che nasconde un segreto. Mentre il rapporto tra Diego e Giulia viene messo in crisi dall’arrivo di Mathias con cui la giovane è legata da un passato condiviso.

Cast, new entry e anticipazioni dei primi due episodi

Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata di giovedì 8 gennaio 2026.

EPISODIO 1 (Un angelo caduto dal cielo) – In una chiesetta di campagna, don Massimo trova Maria, una ragazza di 16 anni, ferita e priva di sensi. È incinta e, quando riprende conoscenza, non ricorda nulla di quello che è successo né del suo passato. Chi è questa ragazza? In caserma, intanto, è arrivata Caterina Provvedi, la nuova Marescialla che dovrebbe sostituire Cecchini. Sì, perché a causa di una ‘piccola’ dimenticanza del Capitano, Cecchini rischia di andare in pensione.

EPISODIO 2 (Nel ventre della balena) – Attraverso il giallo di puntata conosciamo Giona, un ragazzo problematico che ha abbandonato la scuola e non ha nessuna intenzione di tornarci. Il Capitano, intanto, non se la passa proprio benissimo: da una parte deve fare i conti con l’ira di Cecchini – che ha scoperto che a breve dovrà abbandonare l’Arma – e dall’altra deve fare i conti con l’arrivo a Spoleto di Mathias, una vecchia conoscenza di Giulia, che sembra essere più di un amico.