Quando andrà in onda Don Matteo 14? La fiction con protagonista l’amatissimo attore Raoul Bova nei panni di Don Massimo, subentrato dopo il passaggio di testimone con Terence Hill, sarebbe dovuta tornare in onda dal prossimo 4 aprile, su Rai1 in prima serata. Stando alle ultime news di queste ore, pare che la messa in onda della seguitissima serie tv, che negli anni ha appassionato milioni di telespettatori, sia stata rinviata al prossimo autunno 2024. Ecco di seguito i motivi di tale decisione.

Don Matteo 14, rinviata la messa in onda all’autunno 2024: perché?

Don Matteo 14 slitta al prossimo autunno 2024. A quanto pare la fiction con Raoul Bova non andrà più in onda con la prima puntata il 4 aprile prossimo come era stato annunciato dalla produzione.

Il motivo dello slittamento della messa in onda

A quanto pare, alla base delle decisione da parte della Rai di rinviare la messa in onda di Don Matteo 14, ci sarebbero le partite di Europa League.

La Rai dovrebbe mandare in onda in chiaro la competizione calcistica con le partite che vedono protagoniste: Atalanta, Milan e Roma.

Gli incontri interessati, che si giocano di giovedì alle ore 21, sono attualmente quattro; si tratta dei quarti di finale Milan-Roma e Liverpool-Atalanta dell’11 aprile (andata) e Roma-Milan e Atalanta-Liverpool del 18 aprile (ritorno).

In ogni giovedì sera di gioco, una partita andrà in chiaro su Tv8 e una su Rai 1. Nel caso in cui l’Atalanta dovesse superare nel doppio confronto gli inglesi, la questione si ripresenterà con le semifinali di giovedì 2 e 9 maggio.

A queste potrebbero aggiungersi altre partite che si terrebbero sempre di giovedì. La Rai quindi si è vista costretta a rinviare gli episodi della fiction

I nuovi episodi di Don Matteo 14

Le riprese di Don Matteo 14 si sono svolte, tra le località di Formello e Spoleto (PG) e si sono concluse lo scorso mese di febbraio.

In questa nuova stagione vedremo il nuovo capitano Diego Martini interpretato dalla new entry Eugenio Mastrandrea. Torna protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Non mancherà il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica.