Ci sono importanti novità su Don Matteo 13. Le riprese delle nuove puntate inizieranno, Covid-19 permettendo, molto presto. La fiction più amata di tutti gli ultimi tempi quindi, come già annunciato, tornerà a tener compagnia ai propri telespettatori, a quella gran parte di pubblico tv che ha continuato a seguirla anno dopo anno regalandole veri e propri record ed enormi successi. Ecco tutte le ultime news.

Quando iniziano le riprese di Don Matteo 13?

A lungo ci siamo posti un interrogativo assillante. Quando iniziano le riprese di Don Matteo 13? Dopo la chiusura di Don Matteo 12 avevamo tirato un sospiro di sollievo leggendo la volontà di Lux Vide e del direttore di Rai Fiction di proseguire e girare anche una tredicesima stagione. La notizia aveva allietato tutti noi telespettatori che, da tempo, sapevamo che sia Terence Hill sia Nathalie Guetta, avevano mostrato la volontà di concludere il loro percorso e salutare il loro personaggio. Dopo aver creduto che con la dodicesima stagione avremmo salutato sia il maresciallo Cecchini che il famoso prete in bicicletta con il pallino per i gialli, non ci era parso vero di apprendere la possibilità di veder nuovi episodi. Per mesi, però, non si è saputo più nulla.

Ora, finalmente, è arrivata la notizia che tutti aspettavamo. A Maggio 2021 prenderanno il via le riprese di Don Matteo 13. Gli attori del cast torneranno dunque sul set per regalarci altre storie commoventi capaci di farci rimanere attaccati alla tv con il fiato sospeso. Non c’è ancora una data certa, bisognerà far i conti con il Covid-19. Nonostante ciò c’è la volontà di portare in tv episodi inediti.

Don Matteo 13: lo scherzo di Nino Frassica

Le riprese, come dicevamo, prenderanno il via a maggio 2021. Questa è la notizia ufficiale. Nelle scorse settimane, invece, Nino Frassica pare aver fatto uno scherzo ai suoi fan. In diversi, tanto che la notizia è finita anche su qualche media, hanno creduto che le riprese di Don Matteo 13 avessero già preso il via.

Frassica ha postato una foto di lui insieme alla Giannetta, ovvero colei che ha preso il posto del Capitano Tommasi e ha scritto che si trattava di uno scatto realizzato per le riprese della nuova stagione. Causa Covid-19 oltretutto i due attori avevano dovuto indossare una tuta ed occhiali protettivi.

Don Matteo fra passato e futuro: tutte le ultime curiosità

Altre news in merito a Don Matteo 13? Per quello che sappiamo le riprese avranno luogo a Spoleto. Pare sia stata manifestata l’intenzione di ritornare in città. Non c’è una data di fine riprese. Le maestranze sanno che molto probabilmente si rischieranno ritardi o rallentamenti a causa della Pandemia. Anche per questo motivo è quindi probabile che le nuove puntate andranno in onda solo a partire dal 2022.

Nel frattempo gli affezionati del prete in gonnella più famoso del piccolo schermo potranno tenersi compagnia con i libri dedicati alla serie e pronti ad avvincere i lettori un giallo dopo l’altro. Chi riuscirà, fra i lettori, a capire, prima dei Carabinieri, ma insieme a Don Matteo, il vero colpevole di ogni caso?