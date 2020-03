Don Matteo 13 ci sarà? La fiction di Rai 1 con Terence Hill e Nino Frassica ha salutato il suo caloroso ed affezionato pubblico giovedì sera e da allora tutti si sono chiesti se mai si sarebbe fatta una nuova stagione della fortunata serie. Le premesse non erano buone, ma a quanto pare Rai Fiction ne ha confermato il ritorno. Ecco tutte le ultime news in merito.

Don Matteo 13 si farà? Gli annunci poco confortanti della vigilia

Premettiamo questo: Don Matteo 13 “s’ha da fare” ! Che i detrattori si mettano l’animo in pace. La fiction di Rai 1, una delle più longeve e più amate dal pubblico televisivo, è stata confermata anche per la prossima stagione. Sì proprio così. Non sembrava possibile, ma è finalmente giunta una notizia che ha rassicurato tutti i fan e fatto esultare di gioia i telespettatori.

Vediamo un attimo di capirci qualcosa di più. Prima che Don Matteo 12 andasse in onda si parlava dell’ultima volta che avremmo potuto vedere Terence Hill con la tonaca. Insomma la dodicesima stagione sembrava davvero l’ultima. Gli attori del cast avrebbero avuto così modo di salutare per bene il loro pubblico. Quando si è capito, inoltre, che sarebbe tornato il Capitano Tommasi, anche solo per una breve apparizione, era sembrato chiaro che la fiction stesse chiudendo i battenti.

Come se non bastasse si vociferava da tempo che Terence Hill fosse ormai stanco e desideroso di tornarsene a casa e godersi la propria famiglia, abbandonando le scene o comunque prodotti che richiedevano una preparazione così lunga e snervante. Ad aggiungersi a queste voci vi erano state anche le dichiarazioni di Nathalie Guetta. L’attrice, che interpreta la perpetua, voleva già abbandonare ancor prima, ma era poi stata convinta a prendere parte al cast. La Guetta si era detta desiderosa di lasciar insieme agli altri il pubblico, salutandolo come si conveniva.

Don Matteo 13 ci sarà: l’annuncio rassicurante

Visti gli ottimi ascolti, visto quindi l’affetto immutato del pubblico, però, si è deciso di continuare. Ecco l’annuncio di Rai Fiction che ha rassicurato i fan.

“Gli spettatori hanno accolto questa nuova serie e lo sforzo che abbiamo fatto per trovare nuove suggestioni narrative, dalla formula tematica legata ai Comandamenti, a un linguaggio che ha dato ancora più realismo alla comedy, a nuovi personaggi che hanno consentito di arricchire e articolare le trame attorno a una squadra collaudata e irresistibile, a cominciare dal maresciallo Cecchini di Nino Frassica, da Natalina di Nathalie Guetta e dal capitano Olivieri di Maria Chiara Giannetta“.

Nella nota si legge inoltre: “Don Matteo è un prete universale e ha stretto un patto forte con gli spettatori che si realizza grazie alla qualità degli sceneggiatori, dei registi, della troupe e degli interpreti. Un grande lavoro orchestrato da una società di produzione di eccellenza come la Lux Vide che insieme a Rai Fiction è già al lavoro per pensare alla prossima stagione.”

Ora le domande sono altre come ad esempio: quando inizieranno le riprese, quando vedremo Don Matteo 13 in onda, ecc, ecc … . Fra tutte ne capeggia una sola: chi farà parte del cast? Terence Hill ci sarà? In teoria sì. Don Matteo 12 si è concluso con l’annuncio della scelta di Don Matteo di rimanere a Spoleto e di non andare né a Roma e né in Brasile.