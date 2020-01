Dopo il boom di ascolti della prima puntata, Don Matteo 12 torna in prima serata su Rai1 con la seconda imperdibile puntata. Cosa succederà questa volta ai due protagonisti interpretati magistralmente da Terence Hill e Nino Frassica? Scopriamolo nelle anticipazioni della seconda puntata in onda, giovedì 16 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12 attori: da Nino Frassica a Terence Hill

Giovedì 16 ottobre 2020 alle ore 21.25 va in onda la seconda puntata di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolti di Raiuno che la scorsa settimana ha incollato alla televisione ben 7,005 milioni di telespettatori con uno share del 30,06%. Numeri da capogiro per la serie con Terence Hill e Nino Frassica paragonabili lontanamente solo ad un altro re del piccolo schermo: il Commissario Montalbano.

Il successo della serie è sicuramente legato alle storie, ma anche al cast che può vantare due fuoriclasse del calibro di Terence Hill e Nino Frassica. Accanto a loro però ci sono tanti altri attori bravissimi: da Maria Chiara Giannetta a Maurizio Lastrico, da Nathalie Guettà a Francesco Scali. E ancora nel cast segnaliamo anche la presenza di Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi.

Don Matteo 12, anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di “Don Matteo 12” si chiama “Non nominare il nome di Dio invano”. Ecco la sinossi del secondo imperdibile appuntamento in onda su Rai1:

Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi dì lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balia. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso…