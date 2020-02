Don Matteo 12 torna con una nuova imperdibile puntata su Rai1. La serie campione di ascolti di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica si conferma uno dei successi di Viale Mazzini. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata in onda questa sera, giovedì 20 febbraio 2020 in prima serata su Rai1.

Don Matteo 12, tutti gli attori

Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.25 appuntamento su Rai1 con una nuova imperdibile puntata di Don Matteo 12, la fiction campione d’ascolti di Raiuno. Dopo il boom da 7,005 milioni di telespettatori e uno share del 30,06% della prima, la serie si conferma uno dei successi più importanti delle rete di Viale Mazzini. Un successo travolgente che si conferma di settimana in settimana e che spinto Nino Frassica, uno dei protagonisti, a confermare che in futuro ci sarà anche una tredicesima stagione.

Le avventure di Don Matteo, il prete in bicicletta interpretato da Terence Hill, continuano a conquistare il cuore del pubblico italiano complice un cast di attori di primissimo livello. Nel cast, infatti, oltre a Terence Hill e Nino Frassica, ci sono anche Maria Chiara Gianneffa, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali, Pamela Villoresi.

Don Matteo 12, anticipazioni nuova puntata puntata

Giovedì 20 febbraio alle 21.25 su Rai1 appuntamento con un nuovo episodio dal titolo Non uccidete. Ecco la sinossi della puntata:

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo. Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con Il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: In città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparate l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente.

Don Matteo 12 streaming: dove rivedere gli episodi

Infine ricordiamo, per chi si fosse perso le precedenti puntate di Don Matteo 12, è possibile recuperarle in streaming e in modalità replay OnDemand tramite la piattaforma RaiPlay oppure tramite la App gratuita di SuperGuida Tv disponibile per smartphone, iPad e Smart Tv.

L’appuntamento con Don Matteo 12 è da giovedì 9 gennaio 2020 in prima serata su Rai1.