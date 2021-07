Cambia volto la domenica pomeriggio di Canale 5. Dopo la presentazione dei palinsesti tv di Mediaset per la Stagione televisiva 2021/2022 sono molte le novità in merito a cosa vedremo in onda dal prossimo autunno. Una delle novità più importanti riguarda proprio la domenica pomeriggio. Non ci sarà più Domenica Live con Barbara d’Urso, al suo posto due importanti novità. Ma vediamo nel dettaglio come cambia dal prossimo autunno la domenica pomeriggio di Canale 5.

Domenica pomeriggio di Canale 5: cosa andrà in onda

La domenica pomeriggio di Canale 5 cambia radicalmente. Dopo ben 9 edizioni sempre condotte da Barbara d’Urso, per il prossimo autunno non è previsto Domenica Live. Al posto della trasmissione portata al successo dalla d’Urso andranno in onda due nuovi programmi, che proprio nuovi non sono.

Anna Tatangelo e Silvia Toffanin nel pomeriggio domenicale di Canale5

La prima parte del pomeriggio domenicale avrà come protagonista Scene da un matrimonio una rivisitazione di quello che fu uno dei programmi cult degli anni ’90 condotto da Davide Mengacci prima su Canale 5 e poi su Rete4. La nuova edizione, di 8/10 puntate, sarà condotta da Anna Tatangelo. “E’ un prodotto che riteniamo molto adatto per il pubblico di quella fascia. Racconta i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica“ – Ha spiegato in conferenza stampa Pier Silvio Berlusconi.

La seconda parte della domenica pomeriggio di Canale 5 avrà come protagonista invece uno dei programmi più di successo del sabato pomeriggio: Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Anche per Verissimo sono previste 8/10 puntate che andranno in onda nell’autunno domenicale di Canale 5. Su Silvia Toffanin alla domenica pomeriggio, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Non è stato facile convincerla, perché lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie. Alla fine si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo – ha poi aggiunto – Successivamente proveremo altre cose“.

Barbara d’Urso dice addio alla domenica pomeriggio (almeno per ora)

Uno dei temi più scottanti della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti Mediaset è stata sicuramente la domenica pomeriggio e il ruolo di Barbara d’Urso. Appurato che non sarà più lei ad essere la padrona di casa del pomeriggio domenicale, almeno per le prime 8/10 domeniche autunnali, il cambiamento editoriale della domenica di Canale 5 segna una netta spaccatura rispetto al passato.

In merito a questa scelta editoriale Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Il cambiamento editoriale non riguarda tutta Canale 5. Vogliamo continuare ad arricchire e a diversificare. Riguardo la domenica non c’è nessun ripensamento al passato. Barbara D’Urso ha fatto un lavoro bellissimo e preziosissimo. Diciamo che la nostra percezione ci ha fatto intuire che quel tipo di infotainment a 360° è un po’ passato. Ci adattiamo ai tempi e ai cambiamenti di gusto. I due prodotti scelti sono uno nuovo, femminile e familiare come Scene da un matrimonio, e uno come Verissimo che è molto apprezzato dal pubblico e anche dagli ospiti che vogliono andarci. E’ una bella sfida”.

Oltre alla domenica pomeriggio, per la d’Urso è previsto anche un ridimensionamento della durata di Pomeriggio Cinque: “La volontà è di non toccare il Daytime di Canale 5. Se ci sono cambiamenti, sono cambiamenti di scaletta. Vogliamo inserire una soap tra Uomini e donne e Pomeriggio Cinque, Love is in the air. Se ci sono degli adattamenti sono solo legati alla scaletta”.

Se da un lato la d’Urso sembra essere destinata a lasciare la domenica pomeriggio di Canale 5 non è detto che non possa accaparrarsi qualche prima serata con un bel progetto. Pier Silvio Berlusconi ha infatti dichiarato: “Barbara D’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5. E’ quel tipo di infotainment che è passato”.