Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live. Gli ospiti del 27 settembre 2020 promettono scintille. Come? A far impazzire il mondo dei social sarà sicuramente la performance di Nadia Rinaldi per il torneo Domenica Like. Ecco le anticipazioni svelate da Barbara d’Urso, sulla sua trasmissione, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5.

Domenica Live ospiti: dal GF Vip a Ciccio Graziani

Di cosa si occuperà Barbara d’Urso a Domenica Live durante la puntata in onda dalle 17:10 circa del 27 settembre 2020? Ebbene la conduttrice molto probabilmente inizierà con il dibattito sul GF Vip. C’è una busta choc che riguarda uno dei concorrenti e che lascerà tutti a bocca aperta. Di che altro si parlerà? Dalle liti fra Franceska e Zorzi, fino alle rivelazioni di Elisabetta Gregoraci, gli spunti sono innumerevoli.

Altre news? A finire sotto i riflettori saranno i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, le loro storie e le cose che hanno combinato nella casa più spiata d’Italia.

Spazio poi al racconto di Ciccio Graziani. L’allenatore di calcio ed ex giocatore ha avuto un brutto incidente si è fratturato delle vertebre e si è rotto 11 costole oltre a riportare altre serie conseguenze.

Graziani racconterà a Barbara d’Urso cosa gli è accaduto e quale sia la sua condizione di salute attuale.

Domenica Like: dopo Malgioglio arriva anche Nadia Rinaldi

Continuerà il torneo Domenica Like. A concorrere contro Malgioglio che si è esibito sulle note di Jerusalema, giusto settimana scorsa, arriverà la bellissima e bravissima Nadia Rinaldi.

Quale performance porterà sul palco? Ebbene l’attrice si trasformerà completamente dando vita a qualcosa di molto hot.

La Rinaldi diventerà Christina Aguilera per esibirsi sulle note di Lady Marmalade. Cosa accadrà in studio? Barbara d’Urso ha promesso fuoco e fiamme. Gli utenti più social dovranno essere attentissimi.

Di sicuro il balletto sarà ben diverso da quello fatto sotto ipnosi qualche mese fa e che ancora spopola sui social.