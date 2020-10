Sabrina Salerno, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia e Marco Carta: questi sono solo alcuni degli ospiti di Domenica Live per la puntata dell’11 ottobre 2020. Poi? Ci sarò sicuramente una coppia di personaggi famosi, anzi di due donne famose, che parteciperà al torneo di Domenica Like. Per quale esibizione? Ecco tutte le anticipazioni sul programma pomeridiano condotto da Barbara d’Urso ed in onda dalle 17:10 circa, su Canale 5.

Domenica Live ospiti: da Ciavarro a Carta passando per il fidanzato di Viola Valentino

Durante l’ultima puntata settimana di Pomeriggio 5, come di consuetudine, Barbara d’Urso ha svelato gli ospiti di Domenica Live per la puntata di domenica 11 ottobre 2020 che andrà in onda alle 17:10 circa su Canale 5.

Chi si siederà nel salotto di Barbara d’Urso? Ebbene come annunciato dalla stessa conduttrice i telespettatori assisteranno alle interviste di: Sabrina Salerno, Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia e Marco Carta.

Quali temi verranno toccati? Cosa diranno i vari protagonisti? Sulle interviste vige il massimo riserbo. Non è che si può svelare tutto prima della puntata. Paolo e Clizia, quasi sicuramente, parleranno del loro amore nato dentro la casa del GF Vip. La coppia pare, infatti, essere più felice ed affiatata che mai.

Marco Carta, invece, come promesso, sarà da Barbara d’Urso per festeggiare l’assoluzione per il processo riguardante le fatidiche magliette. Carta, infatti, è stato assolto nel processo di secondo grado con al centro il furto di sei magliette del valore di 1.200 euro, alla Rinascente di piazza Duomo a Milano. Il fatto risale al maggio 2019. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale che risale a circa un anno fa. Per le motivazioni però serviranno 60 giorni.

Domenica Like: una nuova divertente esibizione

Dopo Cristiano Malgioglio e Michele Cucuzza, che domenica scorsa si è trasformato in Achille Lauro, due donne molto conosciute si esibiranno sulle note di “Siamo donne“, canzone famosissima cantata da Sabrina Salerno e Jo Squillo. Di chi si tratta? Chi si esibirà sulle note di questo singolo anni 80 e 90? Chi parteciperà al fatidico torneo del programma di Canale 5?

Barbara d’Urso non ha svelato nulla sui nomi dei concorrenti. Da Instagram, però, sono arrivate altre anticipazioni.

In questi giorni Guendalina Tavassi, ex del GF e di Tale e Quale Show, si trova, infatti, proprio a Milano. Nelle ultime Stories la Tavassi non ha mai detto esplicitamente il motivo, ma ha chiesto ai suoi follower di seguirla domenica pomeriggio da Barbara, ha parlato di prove estenuanti e fatto intendere qualcosa di particolare e speciale insieme a Floriana Secondi.

Insomma, diciamocela tutta, Guendalina Tavassi su Instagram ci ha praticamente fatto capire che lei e Floriana Secondi, domenica pomeriggio, si trasformeranno in Sabrina Salerno e Jo Squillo.

Tutti pronti per vedere e votare la performance?