Domenica Live non va in onda nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020. Barbara d’Urso lo ha annunciato durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 di venerdì 7 febbraio 2020. Il motivo è presto detto, la stessa conduttrice ha dato la sua giustificazione. I telespettatori di Canale 5 non rimarranno però senza il loro contenitore preferito. Al posto di una nuova puntata dello show verrà trasmessa Domenica Vintage. Di cosa si tratta?

Domenica Live non va in onda: colpa di Sanremo?

Domenica Live non va in onda nel tardo pomeriggio del 9 febbraio 2020. Come mai? Barbara d’Urso ha spiegato l’assenza della trasmissione dicendo, ai suoi telespettatori, durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, che come tutti avevano visto il palinsesto Mediaset, in questa settimana, è notevolmente cambiato. Per meglio dire la programmazione dell’ammiraglia ha subito diversi aggiustamenti con film programmati al posto di numerose trasmissioni presenti in prima serata.

La d’Urso ha sottolineato che Venerdì sera, 7 febbraio, non vi è stata la puntata de Il Grande Fratello Vip e che sabato sera è andata in ferie pure Maria De Filippi con il suo C’è Posta per te.

Seguendo questa linea anche Domenica Live domenica pomeriggio non andrà in onda. Il motivo? Beh, facile da capire ! Sanremo 2020.

Molti sui social hanno iniziato però a chiedersi come mai, siccome il Festival della canzone italiana termina sabato sera, nel pomeriggio di domenica la d’Urso non tornerà ad abbracciare i suoi amati telespettatori? Ebbene anche qui la risposta è semplicissima. Come accade, infatti, ormai da diverso tempo, domenica pomeriggio su Rai 1 Mara Venier e i colleghi saranno in diretta dal palco dell’Ariston per ripercorrere i momenti più entusiasmanti del Festival ed intervistare i protagonisti. Molti dei cantanti protagonisti, oltretutto, saliranno nuovamente sul palco per cantare nuovamente le loro canzoni e raccogliere, ancora una volta, il caloroso applauso della platea.

Da Domenica Live a Domenica Vintage: il meglio del meglio

Cosa andrà in onda? Al posto di una nuova puntata di Domenica Live vi sarà Domenica Vintage. Non quindi una semplice Domenica Rewind come abbiamo visto durante le festività natalizie.

I telespettatori cioè non vedranno il meglio del meglio dell’ultima stagione del programma con le varie interviste, i vari dibattiti e il dietro le quinte. Per loro vi sarà uno spettacolo davvero molto più interessante con interviste anche di dieci anni fa.

La stessa Barbara d’Urso ha scherzato sul fatto che si potrà vedere in tv qualcosa di assolutamente divertente fra cui anche il suo look di qualche anno fa con la fatidica frangetta pronta a incorniciarle il viso.