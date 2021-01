A Domenica Live, secondo le anticipazioni della puntata di domenica 24 gennaio 2021, fra gli ospiti vi saranno Mario Ermito e Francesca Cipriani. Cosa hanno in comune i due? Sicuramente l’amicizia con Giacomo Urtis ed un gossip che li vede entrambi protagonisti. Ermito, uscito dalla casa del GF VIP avrà modo di confrontarsi e scontrarsi con la co-conduttrice de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021. Cos’altro succederà? Ecco tutti gli ospiti di Barbara d’Urso.

Domenica Live anticipazioni: Ermito contro la Cipriani per colpa di Urtis?

Attesissimo confronto, nella nuova puntata di Domenica Live, fra Mario Ermito e Francesca Cipriani. Cosa è accaduto? Per comprenderlo meglio dobbiamo fare un piccolo passo indietro e far riferimento agli ultimi gossip.

Mario Ermito e Giacomo Urtis sono stati entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Fra i due è nata una bella amicizia. Proprio in virtù di questa Urtis, uscito dalla casa più spiata d’Italia prima di Ermito, siccome quest’ultimo non aveva un posto dove stare per poter continuare ad andare nello studio del programma di Canale 5, gli ha offerto un posto a casa sua.

Dopo l’uscita di Ermito, però, si sono scatenati i gossip. Alcuni paparazzi hanno sostenuto di aver fotografato una coppia impensabile nata proprio dentro la casa. Sui vari media e sul web si è dunque iniziato a vociferare che potesse essere nato qualcosa di più fra Ermito e Urtis. Dopo che i paparazzi hanno affermato di averli immortalati insieme, qualcuno è andato anche a rivedere i video dei due dentro la casa e a rileggere, con occhi diversi, alcuni loro gesti. Il risultato? Il gossip ha rimbalzato ovunque arrivando ai diretti interessati che hanno smentito e parlato di amicizia.

Cosa è successo dopo? Che ruolo ha Francesca Cipriani? La Pupa per antonomasia è amica di Urtis da tempo immemore. Nell’intervista rilasciata al programma radio Non Succederà Più, a Francesca Cipriani è stato dunque chiesto un parere su Mario Ermito e Giacomo Urtis e quest’ultima ha svelato che erano a casa del chirurgo dei vip insieme. La Cipriani non si è fermata qui dicendo: “Ve lo dico io, hanno consumato. Io ho dormito a casa di Giacomo“. Da qui la rabbia di Ermito che ha diffidato la Cipriani.

Questa diffida è all’origine della lite al GF VIP svelata da Gabriele Parpiglia. Pare che Ermito, Urtis, e Sonia Lorenzini abbiano litigato fra una pausa pubblicitaria e l’altra proprio per quanto accaduto. La Lorenzini stava cercando di stemperare gli animi vista l’aria pesante in studio, ma ha solo peggiorato le cose.

Riuscirà Barbara d’Urso a far fare pace a tutti?

Gli altri ospiti del programma pomeridiano di Canale 5

Domenica 24 gennaio 2021 a Domenica Live arriveranno anche numerosi altri personaggi famosi. Secondo quanto anticipato da Barbara d’Urso nell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, tanti saranno i temi trattati.

A parlare dell’affaire Zenga sarà la prima moglie di Walter Zenga nonché la madre di Jacopo. In studio arriveranno poi Cristian e Dora Moroni per raccontare di come fra di loro sia tornato l’amore. Per finire spazio ad Amedeo Goria e Guenda Goria. Il giornalista, ex di Maria Teresa Ruta, ha avuto un incidente in auto. Pare, inoltre, che la figlia sia molto arrabbiata con il padre.