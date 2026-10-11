Terza puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 11 ottobre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della terza puntata dell’11 ottobre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della terza puntata? Si parte subito forte con Mara Venier che intervisterà Al Bano. Il cantautore si racconterà tra carriera e vita privata e canterà alcuni dei suoi successi come “È la mia vita” e “Nel sole”, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Ad “Amici miei” si commenterà la seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda sabato 10 ottobre in prima serata su Rai 1. In studio ci saranno alcuni partecipanti e concorrenti come Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci, Moreno Amantini ed Enzo Miccio per una speciale classifica Top5 dedicata ai look del programma.

Poi sarà la volta di Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti che presenteranno il loro ultimo film “Sotto a chi tocca”, di cui quest’ultimo è anche regista.

Massimiliano Caiazzo presenta “Je so’ pazzo”

Per lo spazio attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno della tragedia di Crans-Montana grazie ai racconti di due ragazzi sopravvissuti che saranno presenti con le rispettive mamme.

Grande attesa per l’uscita del film “Je so’ pazzo”, dedicato a Pino Daniele, per la regia di Nicola Prosatore. Ad interpretarlo è Massimiliano Caiazzo che spiegherà il suo ruolo. Per “Il pranzo della domenica” invece Savino Zaba sarà a Cellino San Marco.