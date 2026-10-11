Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 11 ottobre 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 11 ottobre 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 11 ottobre 2026

Tra gli ospiti del programma di Rai 1 ci sarà Elena Sofia Ricci, pronta a vestire nuovamente i panni della profiler Teresa Battaglia. L’attrice presenterà la terza stagione della serie, dal titolo “Figlia della Cenere”, in arrivo in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 12 ottobre.

In studio arriveranno anche Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le stelle. La coppia ha già conquistato la vittoria nella prima puntata dello show, confermandosi tra i nomi da seguire in questa nuova stagione.

La puntata darà spazio anche a una storia di grande forza e determinazione: quella di Daniele Terenzi, ballerino originario della provincia di Roma, conosciuto per essere il primo al mondo a danzare con una protesi transfemorale. Con lui si parlerà del valore della danza come strumento di rinascita, del superamento delle difficoltà e dell’importanza dell’inclusione.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.