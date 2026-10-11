Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 10 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato.
Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 10 ottobre 2026
Nel pomeriggio di Rai1, Bar Centrale apre la fascia con 1.268.000 spettatori e il 10,9% di share. A seguire, Passaggio a Nord Ovest raccoglie 801.000 spettatori, pari al 7,9%. Spazio poi ad A Sua Immagine, che registra 646.000 spettatori con il 6,7% nella prima parte e sale a 754.000 spettatori con l’8,3% nella seconda.
Dopo il Tg1, seguito da 824.000 spettatori con il 9,2% di share, tocca a Ciao Maschio. Il programma conquista 883.000 spettatori nella prima parte, raggiungendo il 10,4%, mentre nella seconda cresce fino a 1.059.000 spettatori e all’11,5%.
Su Canale5, il pomeriggio si apre con il Grande Fratello Vip, che totalizza 2.074.000 spettatori e il 15,7% di share. A seguire, Beautiful tiene alta l’attenzione del pubblico con 2.171.000 spettatori e il 17%.
Buoni risultati anche per le successive soap opera: Tutto per la mia Famiglia raggiunge 2.141.000 spettatori con il 19,4%, mentre Forbidden Fruit si porta a 2.104.000 spettatori, ottenendo il 21,3% di share.
A chiudere il pomeriggio è Verissimo, che intrattiene 1.739.000 spettatori con il 19,9% nella prima parte. La seconda parte, denominata Giri di Valzer, raccoglie invece 1.692.000 spettatori, pari al 19,2%. Il programma mantiene dunque una quota di pubblico vicina al 20% per entrambe le parti della trasmissione.
Mediaset: Reazione a catena e Caduta Libera
Nel preserale di Rai1, Reazione a Catena ottiene risultati solidi e cresce nel passaggio tra le due fasi del programma. L’Intesa Vincente registra 2.220.000 spettatori, con una share del 19,2%, mentre la puntata vera e propria raggiunge 3.328.000 spettatori e il 23,1%.
Su Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida parte da 1.491.000 spettatori, pari al 14,5% di share. La fase successiva del game show sale a 2.083.000 spettatori, con il 15,8%.
Ascolti Tv dei programmi dell’Access PrimeTime: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Nell’access prime time di Rai1, Affari Tuoi raccoglie 3.893.000 spettatori, raggiungendo il 23% di share. Il programma si conferma tra gli appuntamenti centrali della fascia serale, con un risultato che sfiora i 3,9 milioni di spettatori.
Su Canale5, la fascia si apre con Gira La Ruota della Fortuna, che conquista 3.096.000 spettatori con il 18,7% di share. A seguire, La Ruota della Fortuna ottiene 3.782.000 spettatori e il 22,3%.