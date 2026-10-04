Seconda puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 4 ottobre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della seconda puntata del 4 ottobre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Se nella prima puntata Mara Venier aveva intervistato Laura Pausini, in quella in onda oggi, nella Festa di San Francesco, ci sono I Pooh. Il gruppo canterà alcuni dei suoi successi come “Uomini soli”, “Pensiero” e “Chi fermerà la musica”, oltre a presentare il loro nuovo libro dal titolo “Banda nel vento”.

Lo spazio “Amici miei” invece è dedicato ai commenti sulla prima puntata di “Ballando con le Stelle”, in onda sabato sera su Rai 1. In studio ci saranno alcuni dei concorrenti e giudici in gara: Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, Jimmy Ghione, Simona Ventura, Francesca Fialdini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Sul finale collegamento con Tennis & Friends

Per lo spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco in compagnia di Salvo Sottile, Rita Cavallaro e il Gen. Luciano Garofano in collegamento.

Poi sarà la volta di Enzo Miccio, con le sue notizie sulla moda e lo spettacolo, classificate nella Top5 della settimana. Mentre per “Pranzo della domenica”, l’inviato Savino Zaba si collegherà dalla Riviera romagnola dove ci sarà Mirko Casadei con la sua orchestra.

In chiusura di puntata, Mara Venier si collegherà con il Foro Italico di Roma per la 15° edizione di “Tennis & Friends”, dedicata alla prevenzione e allo sport.