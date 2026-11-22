Nona puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 22 novembre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della nona puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della nona puntata del 22 novembre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della nona puntata? Mara Venier intervisterà Monica Guerritore, una delle concorrenti di Ballando con le Stelle che più stanno emozionando con la loro storia. L’attrice ripercorrerà la sua vita e la sua carriera con aneddoti e riflessioni.

Poi sarà la volta di Serena Rossi che presenterà la nuova serie Rai che la vede come protagonista dal titolo “La famiglia Panini”, in onda dal 22 novembre per tre puntate. Mentre Francesca Fagnani è pronta per la nuova stagione di “Belve”, in onda su Rai 2 da martedì 24 novembre in prima serata.

Non mancherà lo spazio dedicato alla puntata del sabato sera di “Ballando con le stelle”, in studio ci saranno: Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Anna Safroncik, Jimmy Ghione ed Eugenio Finardi insieme agli opinionisti Anna Pettinelli, Alba Parietti, Luca Barbareschi, Rossella Erra. Spetterà ad Enzo Miccio la classifica dei “Top5” e anche questa domenica vedremo un’incursione di Vincenzo De Lucia.

Spetterà al vicequestore aggiunto Rosaria Schiavo presentare il Calendario 2027 della Polizia di Stato.

Spazio attualità dedicato a Monica Busetto

Per lo spazio di attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno racconteranno la storia di Monica Busetto, ingiustamente detenuta per quasi 13 anni. Con lei ci saranno i suoi avvocati Stefano Busetto e Alessandro Doglioni, il magistrato Annalisa Imparato, e Francesco Giorgino pronto a partire con una nuova stagione di “XXI secolo”.

Per “Il pranzo della domenica”, Savino Zaba sarà in collegamento da Piazza del Popolo a Roma, addobbata per Natale.