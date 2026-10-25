Quinta puntata della nuova edizione, la cinquantunesima, di Domenica In che torna oggi, domenica 25 ottobre 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 18esima volta e la nona consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In stagione 2026-2027.

Domenica In: ospiti della quinta puntata del 25 ottobre 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10 e vede la presenza di una nuova band con il suo nuovo frontman Timothy Cavicchini.

Ma chi saranno gli ospiti della quinta puntata? A raccontarsi un una lunga intervista con Mara Venier, tra carriera e vita privata, sarà Emanuele Filiberto di Savoia. Un’occasione anche per presentare il suo ultimo libro dal titolo “La Regina di Maggio” che racconta di sua nonna Maria Josè del Belgio con diversi aneddoti e ricordi.

Non potrà mancare lo spazio dedicato a “Ballando con le Stelle” con in studio alcuni concorrenti e protagonisti del sabato sera come: Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik, Eugenio Finardi, Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Spetterà poi ad Enzo Miccio stilare una speciale classifica Top5 dedicata alla puntata andata in onda il 24 ottobre.

In studio Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando per ‘Dio ride’

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti di cronaca della settimana in compagnia di Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora.

Poi sarà la volta degli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando che insieme al regista Giovanni Veronesi presenteranno il film “Dio ride”, nelle sale dal 29 ottobre 2026. Per il pranzo della domenica invece, l’inviato Savino Zaba si troverà sul lungomare di Salerno.