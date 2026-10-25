Racconto di una notte è diventato l’appuntamento fisso della domenica in prime time per migliaia di fans, che nel festivo serale si collegano a Canale 5 per seguire le vicende di Canfeza e Mahir. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni delle prossime puntate, in onda il 25 ottobre, insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 25 ottobre in prima serata

Sureyya organizza in segreto l’incontro con l’imam che dovrà celebrare il matrimonio tra Efsane e Ferman, all’insaputa di tutti. Intanto a Villa Yilmaz tutti attendono l’imam che dovrebbe arrivare a breve per la commemorazione di Sevde. Inevitabilmente avviene uno scambio di identità tra i due religiosi, che scaturisce discussioni accese.

Quando Mahir e Canfeza giungono all’ospedale psichiatrico, non c’è più alcuna traccia di Gocke: Ozan l’ha nascosta a casa sua, ignorando il parere contrario di Handan. Sare trova la bambola della ragazza a terra e la manda a Canfeza. Lei e Mahir capiscono che Gocke si trova nell’abitazione di Ozan e, approfittando della sua assenza, decidono di introdursi. Ma il pericolo è dietro l’angolo.

Ozan furioso nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ozan scopre che Gökçe non è in casa e, quando capisce che sua madre l’ha portata via, perde la calma. La prega di dirgli dove si trovi, ma lei rimane ferma nella sua decisione: non glielo rivelerà mai. Ferman litiga con Ezra e propone a Efsane di scappare con lui prima che arrivi Asaf, ma lei rifiuta. Accetterà di seguirlo solo se la signora Asaf e il signor Afet la pregheranno di tornare alla villa.

Süreyya accusa Fatma di voler conquistare il signor Asaf e – insieme ad Afet – trama per cacciarla definitivamente dalla villa. Nel frattempo Salih racconta a Mahir che Sare ha letto di nascosto un messaggio della madre riguardante Gökçe, che sarebbe stata portata in un mulino a Seref. Mahir non perde tempo e parte subito per verificare questa pista. Quando contatta Canfeza, lei insiste per accompagnarlo. I due si mettono in viaggio verso Seref, determinati a ritrovare la ragazza scomparsa..

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mahir e Canfeza stanno cercando Gokce, ma quando arrivano in una casa isolata scoprono che la ragazza non è lì e trovano invece un messaggio di Handan per suo figlio. Poco dopo, forano una gomma dell’auto in mezzo alla campagna; senza campo telefonico, sono costretti a chiedere aiuto alla prima abitazione che incontrano. Lì vengono accolti da un uomo gentile e disponibile, la cui solitudine dovuta alla vedovanza li commuove.

Nel frattempo, Ferman torna a casa per prendere del denaro e alcuni oggetti da rivendere; Sureyya lo nota, ma sceglie di coprirlo. Alla fine, Fatma, Afet e Sureyya si dirigono all’incontro con il signor Seref, l’uomo che Fatma desidera conquistare.