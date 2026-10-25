Ascolti tv sabato 24 ottobre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 24 ottobre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 24 ottobre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la terza puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (0.000.000 spettatori con il 0.00%).

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv drammatica e poliziesca ideata da Alexi Hawley, con protagonista Nathan Fillion ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Blu notte, il programma che vede Carlo Lucarelli raccontare e analizzare i crimini e misteri del nostro Paese ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share.

Rete 4: American Sniper, il film del 2014 diretto da Clint Eastwood, basato sull’omonima autobiografia di Chris Kyle, con protagonista Bradley Cooper ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la quarta puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva, il film d’animazione del 2012 diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 0.000.000 con 0.00% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 24 ottobre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5