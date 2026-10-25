Un nuovo colpo di scea si affaccia all’orizzonte per i fans di Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi infatti, vedremo Çağatay che, ormai stanco delle continue bugie di Yildiz, si rivolgerà a un legale per iniziare le pratiche di divorzio. I suoi propositi però, vacilleranno a causa di una novità, che lo spingerà a rivedere la decisione presa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Çağatay stanco dei raggiri di Yildiz

La sincerità non è mai stata uno dei pregi della Yilmaz, e le sue bugie hanno finito spesso per metterla nei guai. Le varie lezioni però, non sembrano essere servite a molto, tanto che Yildiz ci ricascherà di nuovo (e neppure una sola volta).

La storyline prende il via nel momento in cui – d’accordo con sua madre – fa credere a tutti di avere smarrito una preziosa collana di Feride. Çağatay scopre l’inganno architettato da sua moglie e rimane profondamente deluso. La invita a non dire più bugie, minacciandola di porre fine al loro matrimonio se lei continuerà.

Ma neppure questo avvertimento riesce a far desistere la sorella di Caner, che poco dopo decide di vendere (tramite Ender) un dipinto di valore per ripagare un debito contratto tempo prima, raggirando Hasan Alì. Quando Çağatay scopre cosa ha fatto la moglie, decide di passare ai fatti. Dopo essersene andato di casa, si rivolge a un legale per iniziare le pratiche di divorzio.

La scoperta di Yildiz cambia tutto nelle prossime puntate Forbidden fruit

Yildiz si rende conto del doppio errore troppo tardi, e sola e disperata cerca un modo per riconquistare il cuore dell’uomo. Determinata a riportarlo a casa la donna finge di essere incinta. Grazie a ben tre test positivi di gravidanza (avut da una donna realmente in dolce attesa) Yilmaz fa credere a Çağatay che sta per diventare papà!

Come potrebbe lasciare la madre di suo figlio? La notizia è sufficiente a far tornare l’imprenditore sulle sue decisioni: Çağatay non solo annulla subito le pratiche di divorzio, ma comunica anche a tutti i familiari la notizia. Questo fa preoccupare molto Yildiz, che inizia a ‘reoccuparsi all’idea di quello che potrebbe succedere quando questa ennesima menzogna verrà alla luce. Non sapendo più cosa fare chiede aiuto alla sua ginecologa e qui la attende una grande sorpresa: durante un’ecografia infatti, la dottoressa scopre che la Yilmaz aspetta davvero un figlio!