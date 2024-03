Mara Venier ci farà compagnia con la ventottesima puntata di Domenica In, in onda il 24 marzo 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 24 marzo 2024: ospiti e anticipazioni della 27esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della ventottesima puntata di Domenica In? In studio ci sarà il Volo che festeggiano i 15 anni di carriera. I tre presenteranno il loro nuovo album dal titolo ‘Ad Astra’ e si esibiranno con i singoli sanremesi “Capolavoro”, in gara quest’anno, e “Grande Amore”, brano vincitore della kermesse musicale nel 2015. Poi sarà la volta dell’etoile dell’Opèra di Parigi Eleonora Abbagnato che si racconterà tra carriera e vita privata. Sarà un’anticipazione di quello che vedremo venerdì 29 marzo, in prima

serata su Rai3, nel corso dello speciale dedicato a lei ‘Una stella che danza’.

Ospite da Mara Venier anche l’’attore francese Luc Merenda, protagonista di tanti film negli anni ’70 che presenterà il documentario ‘Pretendo l’inferno – Ritratto di un attore’, di cui è protagonista. La pellicola ha ottenuto un buon riscontro durante il Festival di Cinema di Bari. Edoardo Sylos Labini, interverrà poi per presentare la serie ‘Inimitabili’. Si tratta di quattro puntate, dedicate ad alcuni personaggi storici, che andranno in onda su Rai3 dal 24 marzo.

Il ritorno di Tiromancino

Non mancheranno i momenti musicali e quelli di intrattenimento. Federico Zampaglione,

leader dei Tiromancino, si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Puntofermo”, oltre

ad accennare con la sua chitarra alcuni successi della band. L’attrice Maria Grazia Cucinotta invece darà alcune anticipazioni sul film ‘Il meglio di te’ che vedremo in onda su Rai1 il 3 aprile per la regia di Fabrizio Maria Cortese.