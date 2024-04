Mara Venier ci farà compagnia con la trentesima puntata di Domenica In, in onda oggi, 7 aprile 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In del 7 aprile 2024: ospiti e anticipazioni della 30esima puntata

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della trentesima puntata di Domenica In? Grande attesa per i Pooh, che dopo essersi esibiti durante la finale di The Voice Senior, porteranno nello studio i loro successi come “Uomini soli” e “Pensiero”. Inoltre presenteranno i loro prossimi impegni artistici con il tour che li aspetta in giro per l’Italia.

Poi sarà la volta dell’attore e comico Francesco Paolantoni, che si aprirà con Mara Venier in un’intervista che toccherà vari argomenti, tra carriera e vita privata. Presenterà inoltre la nuova serie comedy ‘Il Santone 2’, visibile su Rai Play da venerdì 19 aprile. A seguire ci sarà l’intervista con la giornalista e conduttrice Serena Bortone che ha anche scritto un romanzo, dal titolo ‘A te così vicino’. Spazio poi alla musica con due artisti campani molto amati dai giovani: Matteo Paolillo si esibirà insieme a LDA con il nuovo singolo “Nun è cos”.

Da Chiara Francini ad Edoardo Leo, cosa vedremo sulla Rai

Ospiti di Mara Venier saranno anche due protagonisti che vedremo nei prossimi giorni in prima serata su Rai1. Chiara Francini, attrice e conduttrice, presenterà il suo nuovo show ‘Forte e Chiara’. Si tratta di tre puntate, per la regia di Duccio Forzano, che andranno in onda da mercoledì 10 aprile 2024. Poi ospite sarà l’attore Edoardo Leo che presenterà la nuova ed attesissima serie tv ‘Il Clandestino’, in onda su Rai1 per sei puntata da lunedì 8 aprile.