Mara Venier ci farà compagnia per la vigilia di Natale con la quindicesima puntata di Domenica In, in onda il 24 dicembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma interamente addobbati per le feste. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della quindicesima puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 24 dicembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della quindicesima puntata? Mara Venier intervisterà gli attori Christian De Sica e Pietro Sermonti, protagonisti di ‘Gigolò per caso’. La serie tv, che è uscita su Prime Video il 21 dicembre, vede alla regia Eros Puglielli. Spazio poi ad un talk show dedicato a tematiche care ai giovani che vedrà la presenza di Don Antonio Mazzi (con alcuni ragazzi della sua Comunità Exodus); al giornalista Aldo Cazzullo; al cantante Andrea Sannino e ad alcuni attori del cast di ‘Mare Fuori‘.

E ancora, Pierluigi Diaco si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata, ricordando le persone importanti che ha incontrato lungo la sua carriera di giornalista e conduttore radiofonico e televisivo. Mentre l’attore Max Giusti prima vestirà i panni di un simpatico Babbo Natale e poi presenterà ‘La seconda chance’ che lo vede protagonista. Il film, con Gabriella Pession, andrà in onda su Rai1 in prima serata venerdì 29 dicembre.

Per la puntata di Natale, spazio alla musica

A Domenica In non manca l’intermezzo musicale. Marcella Bella canterà e presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Tacchi a Spillo”. Dopo il successo di Sanremo, Paola e Chiara si esibiranno con il loro nuovo brano “Solo mai”. Mentre Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo Bertoli, porterà sul palco, insieme alla sua band, il brando “A muso duro”. In studio ci saranno anche il Coro di bambini ‘Dolci Voci’, diretto da Alessandro Bellomaria, l’illusionista Gaetano Triggiano e le creazioni di cioccolato dei pasticceri Ernst e Frau Knam. Per una puntata di Natale ricca di ospiti e sorprese.