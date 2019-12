Eccoci arrivati alle anticipazioni della puntata di Domenica In del 15 dicembre. Mara Venier nel suo salotto televisivo dell’ammiraglia Rai ospiterà un bel carico di personaggi che spaziano dal mondo della musica a quella della tv. Vi abbiamo incuriosito? Continuate la lettura e saprete chi interverrà come ospite la prossima puntata di Domenica In.

Domenica In: gli ospiti della quattordicesima puntata del contenitore di Rai 1

L’appuntamento con il salotto domenicale della Rai è fissato per domenica 15 alle ore 14 subito dopo il TG1 delle 13.30. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma andrà in onda una puntata speciale di Domenica In nella quale si raccoglieranno dei fondi per la ricerca di Telethon, come ogni anno.

La puntata sarà all’insegna della grande musica dal momento che per questo comparto saranno presenti Tiziano Ferro ed Emma Marrone.

Tiziano Ferro alla corte di zia Mara per una intervista tra vita pubblica e privata

Tiziano Ferro si racconterà in una lunga intervista alla padrona di casa. Una chiacchierata che toccherà vari punti: dalla carriera del cantante al recente matrimonio con Victor Allen, avvenuto il 25 giugno a Los Angeles in gran segreto.

Allen ha 54 anni e ha lavorato per la Warner Bros come consulente, ma oggi ha un’agenzia di marketing tutta sua.

Naturalmente ferro ci regalerà un medley delle sue canzoni più celebri da Rosso Relativo a Sere Nere a quelle del nuovo album “Accetto Miracoli”.

Emma Marrone ospite di Mara Venier a Domenica In

Ma il mondo della canzone non sarà rappresentato solo da Tiziano Ferro, anche dalla splendida Emma Marrone. La cantante presenterà alcune canzoni del suo nuovo album, Fortuna e anche qualcuna del passato. Ci sarà spazio anche per un’ intervista in cui la donna racconterà la sua ultima lotta con il cancro, che per fortuna pare aver sconfitto.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 15 dicembre 2019

In studio arriveranno poi, gli attori Edoardo Leo e Massimo Ceccherini per parlare -anche- delle loro nuove pellicole cinematografiche.

Edoardo Leo è in uscita con la pellicola “18 Regali-La storia vera di Elisa Girotto” per la regia di Francesco Amato. Con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Sara Lazzaro, Marco Messeri. Data di uscita al cinema: 09/01/2020.

Mentre Massimo Ceccherini sarà uno dei protagonisti della nuova favola di Natale, Pinocchio con il Premio Oscar Roberto Benigni, nel ruolo di Geppetto e la regia di Matteo Garrone. Data di uscita al cinema 19/12/2019.

Eccovi il trailer ufficiale

Con zia Mara saranno presenti in studio anche la show girl Elisabetta Canalis e Luca Cordero di Montezemolo. Domenica In, torna in onda con la sua programmazione solita, dalle 14 alle 17.30 e sarà dedicata alla raccolta fondi per Telethon.