Mara Venier non condurrà la nona puntata di Domenica In, in onda oggi 12 novembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è infatti risultata positiva al covid. Vediamo insieme cosa andrà al suo posto.

Domenica In, stop alla puntata del 12 novembre che non va in onda

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 in genere va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste. Questa domenica però non andrà in onda. Come reso noto dalla Rai attraverso un comunicato:

“La conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier oggi pomeriggio è risultata positiva al Covid. Pertanto domenica 12 novembre, al posto della consueta puntata, sarà proposto un “meglio di”, in onda dalle 14 alle 17 su Rai 1“.

La stessa Mara Venier in un commento sotto ad un suo post su instagram aveva scritto: “Io a letto con influenza“. Le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate al punto da far sottoporre la conduttrice ad un tampone risultato poi positivo al covid. Mara Venier si sta quindi curando ma non potrà condurre la nona puntata di Domenica In.

Dopo Il Meglio di… ci sarà “Da noi… a Ruota Libera”

Confermata invece Francesca Fialdini alla guida di “Da noi… a Ruota Libera” che vedrà ospitare il conduttore Carlo Conti e il giudice Cristiano Malgioglio, entrambi reduci dal successo di ‘Tale e Quale Show – Il torneo‘. In studio ci saranno anche Anna Valle e Giorgio Pasotti, attori protagonisti di “Lea – I nostri figli”, la fiction che torna da lunedì 12 novembre in prima serata su Rai 1. Spazio poi a Francesco Giorgino, volto storico del Tg1, che presenterà il suo nuovo programma di approfondimento, “XXI Secolo”, in onda da lunedì 20 novembre nella seconda serata di Rai 1.