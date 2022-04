Ieri pomeriggio durante l’intervista a Jovanotti, Mara Venier ha annunciato che sarà ancora lei a condurre Domenica In, nell’edizione 2022-2023. Sarà dunque ancora una volta la mitica Zia Mara alle redini del programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai nel giorno di festa degli italiani.

Mara Venier annuncia in diretta: “Farò Domenica In anche l’anno prossimo”

Come ricorderete Mara Venier aveva annunciato che questa di quest’anno sarebbe stata l’ultima edizione che avrebbe condotto. Ieri pomeriggio invece a sorpresa, smentisce lei stessa le dichiarazioni fatte precedentemente . Sarà di nuovo lei il volto della domenica pomeriggio di Rai1 e quindi al timone di Domenica In.

Domenica In, Mara Venier condurrà l’edizione 2022-2023

Mara Venier con la sua verve e spontaneità ieri pomeriggio in occasione dell’intervista al super ospite Jovanotti, si è lasciata sfuggire che sarà ancora lei al timone del programma nell’edizione 2022-2023. Parlando con Jovanotti infatti gli ha detto:

“Allora vieni qua perché io farò Domenica In anche l’anno prossimo, così l’ho detto pubblicamente”.

Per la conduttrice veneta sarà dunque il quinto anno consecutivo al timone del varietà di Rai1. La Venier così ha auto – smentito le sue dichiarazioni di qualche tempo fa in cui asseriva che questo in corso sarebbe stato l’ultimo anno di conduzione per lei. Infatti in occasione della presentazione del suo libro lo scorso agosto, Mara Venier aveva dichiarato che l’edizione in partenza a settembre di Domenica In, sarebbe stata l’ultima che l’avrebbe vista alla conduzione.

Dichiarazioni che la stessa presentatrice ha riconfermato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera che sarebbe stata la sua ultima edizione di Domenica In (“Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In”).

Una notizia questa che farà felice tutti i fan della conduttrice veneta che è amatissima dal pubblico. Vi ricordiamo inoltre che questa edizione di Domenica In, si concluderà il prossimo 5 giugno 2022 mentre venerdì 27 maggio in prima serata ci sarà una serata speciale dedicata proprio allo storico programma ideato da Corrado.

Il programma serale invece “A Cena a Casa di Mara” con la partecipazione di Ferzan Özpetek non andrà in onda a maggio ma il prossimo autunno.