Mara Venier pronta al ritorno in prima serata su Rai 1? Pare proprio di si. Stando a quanto anticipa Dagospia, la regina della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai, sarebbe pronta ad uno show in prima serata. Il progetto avrebbe anche la presenza e la firma del regista turco Ferzan Özpetek.

“A cena da Zia Mara”, titolo provvisorio del programma in prima serata di Mara Venier su Rai1

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, Mara Venier a maggio dovrebbe condurre due serate in prime time. La conduttrice di Domenica In, dunque, tornerebbe alla prima serata nel prossimo mese di maggio con un nuovo show il cui titolo (ancora provvisorio) sarebbe “A cena da Zia Mara”.

Certo ci auguriamo che lo show sia una ventata di freschezza e che abbia ospiti differenti da quelli che girano a Domenica In. Ma con la simpatia travolgente di Mara Venier siamo sicuri che piacerà sicuramente. La presenza del regista turco Ferzan Özpetek è sicuramente un valore aggiunto. La conduttrice e il regista sono legati da un’amicizia e una stima reciproca.

Mara Venier: l’ultimo programma in prima serata è stato La Porta dei Sogni

Per Mara Venier sarebbe un ritorno in prima serata dopo l’esperienza fatta nel 2019 con il programma “La Porta dei Sogni” andato in onda dal 20 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020. La Porta dei Sogni fu accolta discretamente dal pubblico in cui la media degli ascolti delle tre puntate fu di 2.821.000 telespettatori, pari ad uno share del 14.36%.

La Porta dei Sogni era un people show nel quale le persone comuni avevano la possibilità di realizzare i loro sogni. Un gran galà della vita, uno show elegante, con una spettacolare scenografia. Mara Venier accompagnava le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. In quel programma non mancarono ospiti illustri del mondo dello spettacolo, che furono protagonisti attivi nella realizzazione di alcuni sogni.

Su che cosa si baserà invece questo nuovo show? Vi aggiorneremo sicuramente non appena avremo altre succulente notizie. Stay Tuned!