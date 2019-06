Nuovo appuntamento con Domenica In…Il meglio di, il best of di alcuni dei momenti più belli e significativi della decima edizione del contenitore domenicale condotto con grandissimo successo da Mara Venier su Rai1. In attesa di scoprire se la zia Mara sarà riconfermata o meno al timone del programma, ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di domenica 9 giugno su Rai1.

Domenica In oggi, la puntata del 9 giugno 2019

Dalle ore 14.00 di domenica 9 giugno 2019 torna l’appuntamento con “Domenica In…il meglio di “, lo speciale dedicato al programma pomeridiano riportato al grandissimo successo di critica e pubblico da Mara Venier su Rai1.

Nel corso della puntata, ricordiamo in replica, verranno riproposte ai telespettatori alcune delle interviste più belle di quest’edizione e non mancheranno live performance ed esibizioni di artisti di primissimo livello che sono tornati a raccontarsi nel pomeriggio di Raiuno proprio grazie alla presenza della Venier.

Ecco gli ospiti e la scaletta della puntata di Domenica 9 giugno 2019: da Vanessa Incontrada a Gabriel Garko, da Rocio Munoz Morales al tenore Vittorio Grigolo fino alla grande amica Antonella Clerici. Per la parte musicale rivedremo le esibizioni di Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con il brano “Soldi” e il duo Raf e Umberto Tozzi che sta spopolando con il tour nei palazzetti.

Ricordiamo che “Domenica In… Il meglio di” andrà in onda per tutto il mese di giugno su Rai1.

Mara Venier: “Fare Domenica In è stato molto bello ma anche molto faticoso”

A chi si domanda se Mara Venier condurrà anche l’edizione 2019 – 2020 di Domenica In possiamo dire che il futuro della conduttrice è ancora incerto. La Venier, ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, ha dichiarato in merito al suo ritorno in Rai:

Fare Domenica In è stato molto bello ma anche molto faticoso. Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto. Sono davvero grata.

Chissà che la Rai non decida di rinnovarla, ma soprattutto chissà se la Zia Mara sarà pronta a questo nuovo impegno visto che durante un’intervista aveva dichiarato di voler trascorrere più tempo possibile con la famiglia e il marito Nicola Carraro.