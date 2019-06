Nuovo appuntamento con Domenica In…Il meglio di, il best of dei momenti più belli del contenitore televisivo condotto con grandissimo successo di critica e pubblico da Mara Venier su Rai1. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata in replica, domenica 23 giugno su Rai1.

Domenica In oggi, la puntata del 23 giugno 2019

Dalle ore 14.00 di domenica 23 giugno 2019 nuovo appuntamento con “Domenica In…il meglio di “, lo speciale dedicato al programma pomeridiano condotto Mara Veniersu Rai1.

Una nuova imperdibile puntata “in replica” della divertentissima “domenica in” della Zia Mara che, questa settimana, riproporrà alcune delle interviste più belle di questa edizione. Durante la puntata, infatti, i telespettatori potranno rivedere alcuni grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano.

Tra questi ci saranno: le amiche Romina Power e Loretta Goggi, ma anche l’ex compagno Renzo Arbore. Non solo, tra le interviste ci sarà anche quella divertentissima realizzata ad Ornella Vanoni e quelle con protagonisti Al Bano Carrisi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Alfio.

Mara Venier e il futuro di Domenica In e in Rai

Il futuro televisivo di Mara Venier è senza alcun dubbio in Rai. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da PrimaNotizia, la zia Mara non solo sarà riconfermata alla guida di Domenica In, ma la versione del contenitore della domenica di Raiuno potrebbe allungarsi andando a rimpiazzare il poco esaltante programma “La prima volta” di Cristina Parodi.

Ma non finisce qui, visto che la direttrice di Raiuno Teresa De Sanctis avrebbe offerto alla Venier anche la prima serata. Stando a quanto riportato da TvZap, la zia Mara potrebbe approdare nel prime time il venerdì sera con “La porta dei sogni“, una trasmissione dedicata alle grandi emozioni in pieno stile “Carramba che sorpresa” e “Il treno dei desideri”. Sarà davvero così? Non resta che attendere ulteriori dettagli e l’ufficializzazione dei prossimi palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini!