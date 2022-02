In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Domenica 6 febbraio 2022, andrà in onda la ventunesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Zia Mara ospiterà nel contenitore pomeridiano della domenica pomeriggio tutti i protagonisti di Sanremo, per lo Speciale che ogni anno ospita tutti i cantanti del Festival.

Domenica In: anticipazioni sulla puntata del 6 febbraio 2022 con lo Speciale sul Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è uno degli appuntamenti imperdibili della nostra televisione. L’ascolto delle canzoni e la presenza dei cantanti al teatro Ariston continua anche a Sanremo finito, per tutto il pomeriggio della domenica, dove a fare gli onori di casa sarà Mara Venier con la conduzione della 21° puntata di Domenica In, proprio da Sanremo.

Come accade ogni anno, la domenica dopo il Festival a Domenica In si tiene uno Speciale Sanremese dove via via vengono ospitati i vari cantanti che hanno la possibilità di confrontarsi con alcuni giornalisti e riproporre naturalmente il loro brano.

Spente le luci e i lustrini del sabato notte, dove viene incoronato il vincitore la domenica pomeriggio è prassi ormai andare da Zia Mara per presentare, nuovamente, il brano e fare quattro chiacchiere: e con la padrona di casa e con i giornalisti.

A partire dalle ore 14 quindi, subito dopo il TG1 delle 13:30 vedremo in diretta tutti i protagonisti del 72^ Festival di Sanremo che nel corso della cinque serate ha registrato ascolti record.

Domenica in: anticipazioni 6 febbraio 2022, spazio alle canzoni del Festival

Per questa domenica, dunque, eviteremo lo spazio dedicato al covid e alla pandemia, ma avremo solo tanta musica nelle 5 ore di diretta della ventunesima puntata di Domenica In, con Zia Mara che alle 18.45 darà la linea a Flavio Insinna per il game preserale, L’Eredità.

In veste di opinionista a Domenica In vedremo anche l’attore, regista e cantante Christian De Sica. Per commentare le canzoni ci saranno anche:

Nunzia De Girolamo

Alberto Matano,

Teo Teocoli,

Alba Parietti,

Pino Strabioli,

Marino Bartoletti e molti altri.

Previsti anche Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che nelle serate del Festival hanno dato vita a divertenti siparietti ospitando anche dei big della musica. Chissà se si parlerà anche del “Fantasanremo” a cui hanno partecipato molti artisti, che hanno coinvolto anche la Zia Mara nel loro divertente game.