‘Domenica In’ con Mara Venier: novità nuova edizione e quando in tv

Sarà ancora una volta Mara Venier, alla sua 18esima conduzione e nona consecutiva, a essere al timone di ‘Domenica In’. La cinquantunesima edizione del programma vedrà anche alcune novità. Scopriamo insieme da chi sarà affiancata e quando andrà in onda in tv.

Torna ‘Domenica In’ con Mara Venier: quando in tv

A settembre torna una nuova edizione di ‘Domenica In’, la cinquantunesima, che vede ancora una volta confermata alla conduzione Mara Venier. La presentatrice non è riuscita a dire di no al programma e quindi sarà ancora lei, per la nona volta consecutiva, a condurre Domenica In. Accanto a Mara Venier ci saranno Tommaso Cerno, con il suo spazio attualità, ed Enzo Miccio con quello legato al costume. Assente invece il gioco telefonico con Teo Mammucari.

La nuova edizione di Domenica In è in programma da domenica 27 settembre 2026 alle ore 14 su Rai1. Non mancheranno le interviste one-to-one di Mara Venier che nel corso degli anni ha saputo emozionare e raccontare in modo intimo i personaggi del mondo del cinema, della televisione e della musica. Nel corso della trasmissione ci sarà come sempre un momento dedicato ai cantanti che si esibiranno sulle note dei loro successi e presenteranno gli ultimi singoli in uscita.

Le novità della nuova edizione

Non mancano le novità della nuova edizione di Domenica In che sono state anticipate durante la presentazione dei Palinsesti Rai per l’offerta 2026/2027. Tra le principali, la presenza di collegamenti con le case degli italiani e uno spazio fisso dedicato a un gruppo di tre o quattro ospiti per puntata, selezionati tra volti noti dello spettacolo e del varietà.

Inoltre maggiore spazio verrà riservato durante le puntate all’intrattenimento, con performance artistiche e momenti coreografici che contribuiranno a rendere lo show ancora più vario e coinvolgente. Un mix di innovazione e tradizione che terrà compagnia agli italiani la domenica pomeriggio.