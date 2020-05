Domenica In, il contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai forse chiude i battenti prima. Mara Venier, due settimane fa, aveva dichiarato che – se tutto fosse andato bene – il varietà di Rai 1 sarebbe proseguito fino al 28 giugno. Ma ora ci potrebbero essere dei cambiamenti. Vediamo quali.

Domenica In chiude prima? Le parole di Mara Venier durante una diretta IG

I vertici Rai hanno scelto di proseguire quasi tutti i programmi delle tre reti Rai, fino a fine giugno, dal momento che per un bel po’ di tempo molte trasmissioni si sono fermate per la pandemia da Sars- CoV2- e anche la Domenica In di Zia Mara avrebbe dovuto concludersi il 28 giugno.

Tuttavia, ieri Zia Mara in una diretta IG ha fatto sapere che la trasmissione potrebbe concludersi molto prima, i primi di giugno, dal momento che lei si sente molto stanca.

“Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno (in realtà la prima domenica del mese è 7). Avremmo dovuto finire alla fine di maggio!”

Naturalmente, la Venier ha sottolineato che ancora non c’è nulla di ufficiale e che prima di prendere una decisione avrebbe dovuto parlarne con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Insomma, questo sarebbe il desiderio di Zia Mara che dopo un anno che va in onda tutte le domeniche in diretta, sente l’esigenza di riposarsi. Anche se la Venier ci terrebbe sempre compagnia con le sue dirette sui social che sono il più delle volte molto simpatiche. Quindi si attendono conferme ufficiali per sapere se Domenica In chiuderà i battenti i primi di giugno o il 28 come si era detto qualche tempo fa.

Mara Venier criticata per aver dato nuovamente spazio a Pamela Prati

Intanto la conduttrice in questi giorni è stata duramente criticata per aver dato spazio a Pamela Prati la scorsa domenica con una intervista a tutto tondo, dove inevitabilmente l’argomento è caduto su Mark Caltagirone e il finto matrimonio. Noi di Super Guida Tv abbiamo raccolto la replica di Eliana Michelazzo che attraverso una bella intervista ha affermato che la Prati non è affatto una vittima come sostiene e che ha la coda di paglia. Ma la Venier sulla Prati sempre durante la diretta IG ha affermato:

“Ragazzi con tutto quello che m’è arrivato addosso per quell’intervista! (…) Pamela Prati può piacere, non può piacere, per carità, ma ho trovato un accanimento su questa cosa, veramente esagerato, soprattutto in questo momento (…) Ovviamente mi è dispiaciuto perché di conseguenza sono stata attaccata anch’io. Io credo che la possibilità di chiedere scusa come ha fatto lei, a me e agli italiani, era giusto dargliela (…) Questa donna ha chiesto scusa, basta!”.