Ventitreesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 22 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventitreesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventitreesima puntata del 22 febbraio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventitreesima puntata? In studio ci sarà il cantautore Cristiano De André che si esibirà con alcuni dei brani più amati del repertorio di suo padre Fabrizio. Ma non sarà solo, insieme a lui ci sarà la figlia Alice De André, comica e presentatrice, che parlerà del suo spettacolo “Alice non canta De André”. Inoltre il cantautore annuncerà le nuove date del tour “De André canta De André-Best Of Tour 2026”.

Poi sarà la volta di Giusy Ferreri che presenterà il suo nuovo singolo “Musica Classica”. In studio anche Erica Didone, madre di Achille Barosi, il giovane che ha perso la vita nel rogo di Crans-Montana e le cui immagini del funerale con la canzone di Achille Lauro sono diventate virali. La donna ricorderà il figlio e gli altri ragazzi che sono venuti a mancare mentre festeggiavano il Capodanno nel locale.

Ospite della puntata anche l’atleta paralimpico Manuel Bortuzzo che ripercorrerà il giorno in cui la sua vita è cambiata, costringendolo a restare su una sedie a rotelle. Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi, mentre Antonio Caprarica sarà in collegamento.

Spazio a Sanremo

A pochi giorni dall’inizio della 76esima edizione del Festival, il direttore di “Vanity Fair,” Simone Marchetti, presenterà il nuovo numero del settimanale interamente dedicato ai 30 Big in gara. Dal Teatro Ariston, Enzo Miccio sarà inviato speciale mentre Teo Mammucari sarà protagonista del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.