Venticinquesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 8 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della venticinquesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della venticinquesima puntata dell’8 marzo 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della venticinquesima puntata? Direttamente da Sanremo, ci saranno Elettra Lamborghini e Francesco Renga che canteranno i brani che hanno presentato in gara, rispettivamente “Voilà” e “Il meglio di me”.

Poi sarà la volta di alcuni dei protagonisti delle grandi fiction Rai. Alessandro Gassmann presenterà “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” in cui interpreta l’avvocato Guido Guerrieri. La fiction, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, andrà in onda lunedì 9 marzo 2026 alle ore 21.45 in prima visione su Rai 1. Mentre Vanessa Scalera racconterà della quinta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” che torna da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 per la regia di Francesco Amato.

L’attrice è anche nel cast di “Il bene comune”, il nuovo film di Rocco Papaleo (in veste di regista) che sarà presente da Mara Venier. Dal 4 marzo su Raiplay sono anche disponibili le prime tre puntate di Mare Fuori 6, in studio ci sarà Vincenzo Ferrera.

Spazio dedicato al piccolo Domenico

Ci sarà poi uno spazio in cui interverrà Patrizia Mercolinosi, mamma del piccolo Domenico Caliendo, scomparso a soli due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi di Napoli. Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme al conduttore di “FarWest” Salvo Sottile.

Enzo Miccio analizzerà i look della 76ª edizione del Festival di Sanremo (dove hanno dominato il bianco e il nero), mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.