Ventesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 1 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventesima puntata del 1 febbraio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventesima puntata? In studio ci saranno Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti del nuovo film di Eros Puglielli dal titolo “Agata Christian – Delitto sulle nevi”. La pellicola uscirà nelle sale dal prossimo 5 febbraio.

Poi sarà la volta di un altro attore amatissimo dal pubblico Rai, Lino Guanciale, che spiegherà cosa vedremo nella nuova miniserie “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”. La fiction, coprodotta da Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, andrà in onda su Rai1 il 3 e 4 febbraio in prima serata.

Spazio poi alla musica con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo che si esibiranno sulle note del brano “De vez en cuando”, uscito per ricordare Diego Armando Maradona, nell’anniversario della nascita e a cinque anni dalla sua scomparsa.

Continua la rubrica sul Festival di Sanremo

Come nelle precedenti puntate di Domenica In, ci sarà uno spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo con alcuni dei suoi protagonisti: Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone, Francesca Alotta, Paolo Mengoli, Michele e Bobby Solo.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali casi di cronaca della settimana insieme a Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e alla psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Lo stilista Enzo Miccio ripercorrerà le grandi storie d’amore di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino al rapporto con Camilla, mentre Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”.