Trentatreesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi domenica 27 aprile 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentatreesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentatreesima puntata del 27 aprile

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentatreesima puntata di Domenica In? Si parte con Giorgio Panariello che racconterà alcuni episodi divertenti della sua carriera e presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo ‘E se domani’. Poi sarà la volta di Pino Insegno che ha festeggiato i quarant’anni di carriera e condurrà la nuova edizione di ‘Reazione a catena’, al via su Rai1 dal prossimo 8 giugno.

Per la musica, spazio ad Albano Carrisi e Loredana Lecciso che parleranno della loro storia d’amore che dura da venticinque anni, del rapporto che li lega ai figli Jasmine e Albano Jr Carrisi e delle loro carriere. Il cantante si esibirà interpretando alcuni successi come “Nel sole”, “È la mia vita” e “Felicità”. Ospite da Mara Venier anche il cantautore Francesco Baccini che si esibirà in un medley dei suoi brani “Ho voglia d’innamorarmi”, “Le donne di Modena” e “Sotto questo sole”. Poi presenterà il nuovo album dal titolo ‘Archi e frecce’.

Speciale dedicato a Papa Francesco

Non mancherà un talk per ricordare il pontificato di Papa Francesco all’indomani del suo funerale di sabato 26 aprile. In studio ci saranno Lino Banfi, Al Bano Carrisi, la giornalista Giovanna Botteri, il Direttore di Libero Mario Sechi, il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.