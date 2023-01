Domenica 8 gennaio, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 17^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Quali sono le anticipazioni e chi sono gli ospiti del varietà del giorno di festa degli italiani? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti dell’otto gennaio 2023. Arriva Ezio Greggio

Il prossimo 8 gennaio 2023, Mara Venier torna a tenerci compagnia dagli schermi dell’ammiraglia Rai con il suo buonumore, le sue interviste ‘cuore a cuore’ e la sua frizzante semplicità che ce la fa tanto amare. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In, della 17^puntata? Tanti gli ospiti che interverranno in studio.

Si parte con Ezio Greggio – il simpatico conduttore del TG satirico di canale 5, Striscia la Notizia – che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera, aneddoti e vita privata per poi presentare il suo libro autobiografico ‘Numero 1’, edito da Solferino.

Seguirà poi la bellissima e affascinante Luisa Ranieri che sarà in studio per annunciare la seconda serie della fiction di successo ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, nella quale interpreta un Vice Questore molto determinata. Se nella prima stagione era single, nella seconda dovrà destreggiarsi tra un fidanzato lontano e una vecchia conoscenza che torna nella sua vita. La serie è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e andrà in onda su Rai1 dall’ 8 gennaio in prime time, per un totale di puntate.

Domenica In, gli altri ospiti della 17^ puntata: Antonio Albanese, Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa

In studio con Zia Mara anche l’attore, Antonio Albanese protagonista del nuovo film di Riccardo Milani ‘Grazie ragazzi’, in uscita nella sale cinematografiche il 12 gennaio 2023. Il film racconta la storia di un attore spesso disoccupato che per guadagnare un po’ di soldi, segue il consiglio di un amico più smaliziato di lui e accetta un lavoro come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. All’inizio molto scettico, scopre strada facendo del potenziale in questo gruppo di attori, tanto che convince la severissima direttrice del carcere a mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett “Aspettando Godot” su un vero palcoscenico teatrale.

In studio anche Sergio Castellitto e Rita Dalla Chiesa per presentare l’attesa serie tv ‘Il nostro Generale’, in onda su Rai1 da lunedì 9 gennaio e dedicata alla figura del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, morto in un tragico attentato a Palermo, insieme alla moglie e a un agente di scorta, il 3 settembre 1982.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del prossimo 8 gennaio 2023

Seguiranno poi altri ospiti tra cui: Rocio Munoz Morales, attrice e showgirl, compagna di Raoul Bova, che interverrà per presentare il suo nuovo romanzo ‘Dove nasce il sole’.

Per il mondo delle sette note invece arriva in studio, Red Canzian che canterà il brano “Stare senza di te”, oltre a presentare il musical del quale è regista e produttore ‘Casanova Opera Pop’, in tour nei teatri in Italia in queste settimane.

Infine i Boomdabash, popolare pop band salentina, che si esibirà in un medley dei loro successi oltre a cantare il nuovo singolo ‘Heaven’, insieme agli Eiffel 65.

Appuntamento per tutto questo e molto altro, domenica 8 gennaio alle 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30, in compagnia della straordinaria Mara Venier.