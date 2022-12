In arrivo su Rai1 una serie tv che racconta un periodo violento e cupo del nostro Paese. Serie prodotta da Rai Fiction e Stand by me, con protagonista Sergio Castellitto che presta il volto al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Il nostro generale” questo il nome della serie tv, racconta la nascita a Torino negli Anni 70 del Nucleo Speciale Antiterrorismo voluto dal generale per combattere le Brigate Rosse. Scopriamo qualche dettaglio in più, trama, cast e quando in tv.

“Il Nostro Generale” con Sergio Castellitto, serie tv RAI, presentata in anteprima al Torino Film Festival

La serie tv Rai “Il nostro generale”, è stata già presentata in anteprima al Torino Film Festival, e racconta la storia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso ormai quarant’anni fa ripercorrendo la lotta contro le Brigate Rosse negli anni Settanta.

“Il Nostro Generale”, Trama e numero puntate

La serie tv, “Il Nostro Generale” è composta di quattro puntate dirette da Lucio Pellegrini. Il racconto parte dal 1973, anno in cui il Generale viene trasferito da Torino a Palermo. Le Brigate Rosse stanno prendendo sempre più piede e iniziano a rivendicare le loro prime azioni. Il Generale Dalla Chiesa intuisce immediatamente la pericolosità dell’organizzazione malavitosa. Nonostante le resistenze dei vertici dell’Arma, si batte e ottiene la realizzazione del Nucleo speciale antiterrorismo. Un gruppo di giovani, esperti e specializzati che sanno muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti.

Lo scenario che si apre è il seguente: da una parte i “ragazzi del generale” un gruppo di giovani carabinieri addestrati con metodi investigativi innovativi e dall’altro un gruppo – di altrettanti giovani, Le Brigate Rosse – mosse dal fuoco e dall’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico con sequestri, attentati e omicidi.

“Il Nostro Generale”, Il Cast

Sergio Castellitto, interpreta il protagonista, ovvero il Generale Dalla Chiesa mentre Teresa Saponangelo veste i panni Emanuela Setti Carraro, la moglie di Dalla Chiesa, uccisa anche lei nell’attentato. Nel cast troviamo inoltre:

Antonio Folletto;

Camilla Semino Favro;

Flavio Furno è Gian Paolo Sechi, uno dei più stretti collaboratori di dalla Chiesa;

Andrea Di Maria;

Romano Reggiani;

Viola Sartoretto;

Stefano Rossi Giordani;

Alessio Praticò.

“Il Nostro Generale”, Regista, location e trailer