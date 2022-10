Torna domenica 2 ottobre su Rai 1 il consueto appuntamento con “Domenica In” al cui timone ritroviamo la Zia degli italiani, Mara Venier. Quali sono le anticipazioni, gli ospiti e gli argomenti della quarta puntata? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 2 ottobre 2022

Dagli studi Fabrizio Frizzi in via Nomentana in Roma domenica 2 ottobre andrà in onda la quarta puntata del varietà del giorno di festa degli italiani. Dopo il TG1 delle 13.30, alle ore 14.00 ci aspetta Mara Venier con un carico di ospiti che terrà incollati allo schermo gli aficionados di Domenica In.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della quarta puntata del 2 ottobre 2022

Fra gli ospiti anche Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi: la prima interverrà per ripercorrere alcuni momenti della sua carriera e parlare del suo ruolo di mamma e compagna di Albano Carrisi; a seguire Jasmine Carrisi si esibirà con il suo ultimo singolo “Nessuno mai”.

Ed inoltre i neo sposi Enrico Brignano e Flora Canto che si sono uniti in matrimonio il 30 luglio scorso, ripercorreranno insieme a Mara Venier i momenti più significativi della loro carriera, oltre a far rivivere le emozioni del giorno più importante della loro vita.

Segue poi, il vice direttore del Corriere della sera Aldo Cazzullo, conduttore su La7 di “Una giornata particolare” e autore del libro “Mussolini il capobanda”. Si parlerà anche del film del 1973 “Diario di un Italiano”, tratto dal racconto “Vanda” di Vasco Pratolini, che aveva per protagonista proprio Mara Venier.

La Venier nel film prestava il volto a Vanda, un’ebrea protagonista di un amore impossibile per quel periodo: un tipografo Valerio, interpretato dal cantante Donatello, nella Firenze del 1938, quando da poco erano entrate in vigore le reggi razziali volute dal regime fascista.

Per il mondo del cinema, ospite in studio Asia Argento che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a fare chiarezza in merito ad alcune affermazioni contenute in una biografia non autorizzata dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018.

E Serena Rossi chi si esibirà in un medley di canzone napoletane oltre a presentare la seconda serie della fiction ‘Mina Settembre’ in onda su Rai1 da domenica 2 ottobre.