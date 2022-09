Grande attesa per il ritorno in tv di una tra le fiction più amate del nostro Paese. Ci riferiamo a Mina Settembre 2 con protagonisti: Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Scopriamo insieme: trama, cast, anticipazioni primi due episodi e quando in tv.

Mina Settembre 2 con Serena Rossi: le anticipazioni, il numero degli episodi e quando in tv

L’assistente sociale più famosa d’Italia che risponde al nome di Mina Settembre, sta per tornare sul piccolo schermo per l’attesissima seconda stagione. La fiction Rai andrà in onda infatti il prossimo 2 ottobre in prima serata sulla prima rete della tv di Stato. Il consueto appuntamento domenicale ci terrà compagnia per sei serate per un totale di 12 episodi.

La fiction, ambientata a Napoli racconta la storia di un’assistente sociale, Gelsomina – soprannominata Mina -, che lavora presso il consultorio di Rione Sanità. La donna, oltre a risolvere i vari casi che si presentano sul lavoro deve districare anche la sua personalissima situazione sentimentale.

Mina infatti, a seguito di un tradimento da parte del marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, decide di lasciarlo. Incontra quindi un affascinante ginecologo Domenico, che collabora con lei al consultorio, a cui presta il volto Giuseppe Zeno con cui inizia una relazione. Ma il marito, pentito di averla tradita cerca in tutti i modi di riconquistarla.

La donna sarà dunque divisa tra l’amore che sente per Claudio e la voglia di dargli una seconda chance e l’attrazione e l’innamoramento che sente per Domenico. La scorsa stagione siamo rimasti con il fiato sospeso perché la bella Mina non ha scelto tra i due. Questa volta chi sceglierà? Ma mina scopre anche di avere un fratellastro, Gianluca che decide di conoscere meglio e più a fondo in questa seconda stagione.

Ecco la nostra intervista all’attore Giuseppe Zeno che interpreta Domenico

Il cast della seconda stagione di Mina Settembre

Nel cast di Mina settembre 2, oltre ai tre citati protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti troviamo:

Valentina D’Agostino (Titti)

Christiane Filangieri (Irene)

Nando Paone

Massimo Wertmuller

Rosalia Porcaro

Francesco Di Napoli

Davide Devenuto

Michele Rosiello

Primo Reggiani

Marina Confalone.

Tra le new entry del cast di Mina Settembre 2, c’è l’attrice Marisa Laurito che presterà il volto a Rosa, la zia della protagonista. E Antonia Liskova, che interpreta Giulia Postiglione la psicologa a cui si rivolge Mina.

Anticipazioni primi due episodi di Mina Settembre 2

Cosa succederà nei primi due episodi della Serie tv? Domenica 2 ottobre i primi due episodi che si intitolano: «Una seconda possibilità» e «Non va tutto bene»

Nel primo episodio: qualche mese dopo aver scoperto di essere fratello e sorella, Gianluca e Mina sono in vacanza a Procida. La loro serenità è interrotta dalla notizia che Claudio è rimasto coinvolto in un attentato ed è stato ricoverato in ospedale.

Segue poi il secondo episodio

Mina si interessa al caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso che per nascondere la propria insicurezza ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue prime esperienze. Mentre segue la storia di Valeria, Mina si rende conto che la tensione con Domenico la manda in confusione, e così decide di rivolgersi a una psicoterapeuta, Giulia.